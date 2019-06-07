連假好天氣只剩明天！下周二梅雨鋒面襲台「雨時長、降雨劇烈」

▲趕緊把握最後的好天氣出門走走。（資料圖／記者李毓康攝）

記者胡順惠／台北報導

明（8）日全台都是多雲到晴的好天氣，白天高溫都可以達到34度左右。中央氣象局預報員陳建安表示，明天是最後一天比較穩定的天氣，端午連假出遊要好好把握，高溫比今天還熱，部分地區可達36度以上，下周一至周五受到鋒面影響，全台天氣轉趨不穩，容易出現局部大雨或豪雨。

氣象局指出，周六台灣各地及澎湖、金門大多為多雲到晴的天氣，白天高溫炎熱，午後東北部、東部地區及西半部山區有局部短暫雷陣雨，馬祖地區有局部短暫陣雨，清晨中南部沿海地區亦有局部短暫陣雨，金門及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度；東南部地區有焚風發生的機率，請注意。

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▲周六部分地區高溫可達36度，民眾出門要特別注意。此圖為周五的高溫警示區域。（圖／氣象局，下同）

陳建安提醒，明天部分地區高溫可能達36度，包含大台北、中南部、花東縱谷、台東靠近大武等地區，出遊要注意防曬並補充水分；降雨部分，由於明天還是吹西南風，水氣並不多，大部分是晴到多雲的好天氣，山區或靠近山區要注意午後雷陣雨。

好天氣只到周六。陳建安說，目前鋒面位在長江流域，隨著時間慢慢往南移動，影響台灣的時間點落在周日（9日），到達台灣北部時，大氣轉趨不穩定，西半部開始出現斷斷續續降雨，不過中間仍有空檔，東半部則要注意午後雷陣雨。

▲端午連假天氣概況。

陳建安表示，雖然下周一（10日）鋒面還未到達，但已經非常靠近台灣，全台都有局部大雨或豪雨的機率；下周二至周五（11至14日）鋒面抵達台灣上空，屬於滯留性鋒面，而且結構較為扎實，伴隨較強的西南風，因此影響時間長、降雨強度較為劇烈，全台各地都有陣雨或雷雨狀況。