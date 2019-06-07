千人「陸上行舟」慶端午　盧秀燕踩踏木屐叫醒穿山甲祈福

▲盧秀燕參加慶端午活動，受到熱情民眾歡迎。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

「穿木屐躦鯪鯉，吃肉粽配麻芛！」全台獨特南屯端午慶祝活動7日在南屯區萬和宮前廣場及南屯老街盛大展開，市長盧秀燕帶領近千名民眾穿著木屐踩街，象徵喚醒沈睡在地下的穿山甲，為地方帶來吉祥，今年更首度舉行「陸上行舟」趣味競賽，度過很有特色端午節。

▲盧秀燕和千名民眾一起踩木屐。（圖／記者鄧木卿攝）

「喀！喀！喀！」在光華高工樂儀隊音樂帶領下，盧秀燕、立法委員張廖萬堅、市議員黃馨慧、朱暖英、劉士州、張耀中、萬和宮董事長蕭清杰等人，與超過千名民眾一起腳踩木屐，從萬和宮前廣場出發，經文昌街、黎明路、南屯路再返回萬和宮，木屐發出清脆響亮聲，同時結合學校及社區的舞蹈團體精彩演出，現場宛如嘉年華般，熱鬧滾滾。

▲小朋友裝扮可愛造型踩街。（圖／記者鄧木卿攝）

盧秀燕分享一段兒時回憶，她說，小時候如果聽到木屐「喀！喀！」的聲音，就知道阿公來了，如果調皮搗蛋要趕快跑，因此對穿木屐特別有感情，「躦鯪鯉」木屐踩街慶端午文化，成功將流傳百年之久的南屯地區民俗活動，發展成台中市特有且具代表性的端午節慶，每年吸引許多外地遊客前來參與，未來每年持續舉辦，發揚傳統文化。

▲青春洋溢的國中生也參與踩街。（圖／記者鄧木卿攝）

今年也首度舉行「陸上行舟」趣味競賽，將南屯四人木屐與傳統端午龍舟競賽兩個元素相互結合，每次2組隊伍同時進行，每隊4人成1縱隊，跨坐於陸上行舟道具，穿上4人木屐協力向前，有默契的隊伍直奔終點線，有的團隊八腳走起路來顛顛倒倒，場面相當逗趣。

民政局表示，除了穿木屐之外，麻芛湯也是在地特有美食，產季在端午節前後，與肉粽是絕配，現場提供3千份麻芛湯、魚丸湯及肉粽，免費讓民眾品嚐，感受在地老街的傳統文化特色。