有愛就無畏吃苦當作吃補　盧秀燕：我愛台中市民

▲盧秀燕強調，深愛台中市民，並感謝給女性承擔市政機會。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市長盧秀燕4日晚間受邀擔任佛光山惠中寺「未來與希望系列講座」主講人，以「關鍵少數的無畏力量」為題與覺居法師對談，盧強調「有愛就無畏」，當媽媽的人愛孩子，因此「為母則強」，她愛台中市民，抱持著無畏的勇氣面對許多問題，「吃苦當作吃補」。

▲盧秀燕受邀擔任佛光山惠中寺「未來與希望系列講座」主講人。（圖／台中市政府提供）

這場講座是4日晚間7點半，由盧秀燕與佛光山中區道場總住持覺居法師對談，以「關鍵少數的無畏力量」為題，探討身處城市的「關鍵少數」，如何肩負起安定社會人心的理念，覺居法師以「跳脫小愛框架，轉變為利益百千萬人的非典型女性」向在場聽眾介紹盧，盧也分享從擔任主播、走入家庭、毅然走入政壇等一路上的壯遊心境。

▲講座吸引許多人到場聆聽。（圖／台中市政府提供）

「跟世界說再見的時候，你想怎麼回顧你的人生？」盧秀燕說，自己從政「是個意外」，當時她在華視服務11年，不僅獲得金鐘獎，更擔任中部地區採訪主任，年薪百萬，擁有良好的社經地位，她曾害怕從政後可能面臨失敗，但她不曾停止為人民服務的初心，面對未知的恐懼，心法是「化繁為簡」，簡到最後連失去、失敗都不怕，是她人生歷程當中信奉的重要法則。

盧說，從記者、民意代表到市長，她的一生關注公眾事務的時候比自己還多，但政治的環境裡，女性永遠是少數，每一次的選舉，她都必需面對這個議題的挑戰，但連續6屆立法委員、又擔任台中市長，她感謝台中市民不僅有眼光，也願意給女性機會，是真正「無畏」地落實男女平等。

「有愛就無畏！」盧秀燕解釋她對無畏的定義，當媽媽的人愛先生、孩子、家庭，因此為母則強；而她愛台中市民，即便要面臨許多的問題，但她依然「吃苦當吃補」，抱持著無畏的勇氣。

惠中寺表示，這場講座吸引1195人到場聆聽、7658人從網路上收看直播，兩位無畏的現代女性透過對談，說出女性被時代環境所束縛之下，如何無畏前行的歷程，未來她們也將以女性關鍵少數的力量深耕台中，服務市民。