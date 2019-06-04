盧秀燕要來！百歲夫妻興奮聊整晚...看到市長他睡著了

▲盧秀燕祝賀百歲夫妻林益縣、林田連妹，結果林益縣卻睡著了。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市神岡區一對百歲老夫婦林益縣、林田連妹，兩人結縭80年，感情還是好得令人稱羨，市長盧秀燕4日前往老夫婦家中拜訪並致贈禮品，盧表示，兩位長輩的高壽令人佩服，夫妻攜手走過80載更難能可貴，祝福兩位長輩結婚周年快樂、萬年富貴；林田連妹笑說，先生前晚得知市長今天要來，非常期待，興奮到睡不著，還講了整晚的話。

▲盧秀燕與林家家族合影。（圖／台中市政府提供）

盧秀燕下午和社會局長李允傑、民政局長吳世瑋、市議員羅永珍、周永鴻等人，一起到神岡區林氏夫婦家中拜訪，並祝福80周年結婚快樂。

夫妻倆1939年結婚至今育有2子3女，林益縣101歲、林田連妹100歲，家族已有4代，超過70人，是幸福的大家庭，兩人感情深厚，林益縣曾患腦中風，進食需要協助，而林田連妹總是隨侍在側，為先生調製補身藥酒，以行動展現夫妻的愛。

家族子孫特地回家團聚，準備豐盛大餐為長輩祝賀，盧當場致贈獎牌、花束及2床棉被道喜，現場溫馨熱鬧，林田連妹笑說，先生前晚期待今天聚會，興奮到睡不著，講了整晚的話。

夫妻倆不但鶼鰈情深，對於社區也慷慨奉獻，林益縣曾捐地造路，獲頒台中縣長青楷模；林田連妹則在2009年獲頒模範母親，無償提供東勢社區的活動空間，造福該地區居民。

社會局指出，市府每年都舉辦金婚、鑽石婚及白金婚表揚活動，去年共表揚2649對夫妻，包含1858對金婚、719對鑽石婚和72對白金婚，歡迎結婚滿50年、60年及70年的夫妻，在月底前向各設籍區公所報名參加。