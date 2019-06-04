大坑步道2個月捕蛇5百多條　盧秀燕：隨便放生罰10萬

▲盧秀燕呼籲民眾不要隨便放生，以免受罰。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市大坑步道是中部地區知名景點，日前有民眾健行時竟在步道旁遇上眼鏡蛇，引發民眾恐慌，市長盧秀燕4日在市政會議上表示，一下子出現這麼多蛇，很可能有人刻意放生，因此要求委外單位加強巡查捕捉外，更呼籲民眾沒有申請即放生，恐面臨開罰後果。

▲市府委外抓蛇，而不再由消防隊負責。（圖／台中市政府提供）

盧秀燕表示，最近大坑地區蛇隻突然暴增，造成附近居民及登山客安全疑慮，除了天氣炎熱因素之外，若是有人為刻意放生，未向農業局提出申請，將依法開罰，並呼籲民眾積極舉報，小心防範。

農業局長蔡精強說，市府2012年10月22日已公布施行｢台中市放生保育自治條例｣，今年放生申請案件截至目前有6件，1件是放生「鱸鰻」，地點在筏子溪，另外5件為宗教團體申請魚苗放流，至今尚無開罰案件，根據第九條規定，任何人未經申請許可的放生行為，將處2萬元以上10萬元以下罰鍰。

蔡精強補充說明，今年至5月底為止，捕蜂捉蛇的通報案件約1305件，市府自3月起委託廠商捕蛇，截至4月底，總計捕捉蛇隻數量約559條，包括臭青公、眼鏡蛇及黑眉錦蛇，去年同期消防局蛇類案件通報量，3月份205件，4月份668件。