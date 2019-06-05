一本鄉土誌發表也會出席　盧秀燕：團隊應學司馬遷寫台中史

▲盧秀燕與地方耆老一起發表「咱的故鄉下七張犁」新書。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府協助西屯區地方人士編寫的鄉土誌「咱的故鄉下七張犁」5日舉行新書發表會，記載「下七張犁」的歷史地理及人文故事，期盼喚起市民對鄉土的認同，市長盧秀燕表示，即使是一本新書發表，她也會出席，代表她對文化的重視，她更期勉這群團隊，仿效司馬遷精神，繼續寫台中史。

▲盧秀燕表示，即使只是一本新書發表，她也會出席。（圖／記者鄧木卿攝）

西屯區公所上午在市政大樓舉辦「咱的故鄉下七張犁」新書發表會，盧秀燕、市議員陳淑華、黃馨慧、新書主編黃豐隆、民政局長吳世瑋、文化局長張大春等人出席。

▲下七張犁出土的古文物。（圖／記者鄧木卿攝）

盧秀燕表示，市府團隊非常重視歷史文化，所以只是一本新書的發表，她仍然到場以示重視，此外，西屯是台中最早發展的地區之一，因此協助地方出刊這本書，希望凝聚地方情感，也讓下一代更了解地方的故事與文化，她更拜託這群團隊不要解散，學習司馬遷精神，繼續寫台中史，將珍貴的歷史保存下來，並發揚光大。

▲「咱的故鄉下七張犁」新書發表，吸引不少人到場聆聽。（圖／記者鄧木卿攝）

西屯區公所指出，「下七張犁」是西屯區協和里舊地名，是西屯區少數擁有多元樣貌的區域，無論是農村風貌、都市景觀及自然生態等，都蘊藏豐富歷史文化及情感回憶，這本書圖文並茂，詳實記載該地區歷史地理、生態產物、宗教信仰及人文故事，希望藉此喚起當地對鄉土的認識、認同，進而熱愛這片土地。