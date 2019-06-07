柯文哲談兩岸提「2原則」　徐永明諷：他想選的是2020年特首

▲台北市長柯文哲。（圖／記者莊喬迪攝）



記者林銘翰／台北報導

台北市長柯文哲6日接受電視台專訪時大談雙城論壇及兩岸關係，除了重提「5個互相」外，也提到「遵守體制」、「改善現狀」兩個原則，仍主張要維持善意、互相體諒。時代力量立委徐永明7日在臉書表示，柯文哲根本是在幫「一國兩制台灣方案」鋪路，想選的是2020年的特首才對，更暗諷「果然是智商157的天才，想得很遠」。

柯文哲6日於專訪中，引用中國大陸國家主席習近平的話，指「尊重台灣同胞自己選擇的社會制度和生活方式，完全理解台灣民眾的特殊心態，兩岸民眾也要將心比心」，直言這段話對他來說，就是一種互相諒解的態度。對此，徐永明批評，習近平此話明明是北京政府常用來推銷「一國兩制」的引言說詞，引人上鉤，柯文哲卻幫忙詮釋這是互相諒解。

此外，柯文哲還於專訪中表示「坦白講，兩岸之間我們還是要遵守體制，兩岸事務它不是國際問題，不是外交問題，它是有特殊定位的兩岸關係」，讓徐永明質疑難道柯文哲現在是要同意「一國兩制台灣方案」了嗎？徐永明還說，難道柯文哲自覺選不上總統，只好幫未來爭取地區特首鋪路，否則處處為北京政府說話、為習近平擦脂抹粉，與「張安樂、郁慕明之流」有什麼不同？

徐永明表示，柯文哲長期附和習近平統戰「兩岸一家親」，早就讓他流失部分支持者，之前幫柯文哲「兩岸一家親」說項的都該出來跪，表示懺悔。他認為，現在柯文哲不只強推「友中」，還在暗示「一國兩制台灣方案」，改天換出現「柯習會」消息都不會讓人意外。

徐永明也暗諷，現在終於讓人了解柯文哲對「一國兩制台灣方案」心中早有盤算，所以面對一國兩制才表示「什麼都不要講」，果然是智商157的天才，想得很遠！