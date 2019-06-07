柯文哲嗆「把強硬對大陸當強心劑」 蔡英文：總統替人民表達立場

▲蔡英文。（圖／攝影中心攝）

記者蔣婕妤／台北報導

台北市長柯文哲日前談到兩岸關係僵局時直指，總統蔡英文在民調支持度偏低的狀態下，對於大陸愈來愈強硬，甚至把「對大陸強硬」當作強心針。對此，蔡英文回應，自己作為台灣總統要替人民表達立場。

柯文哲直言，蔡英文在民調支持度偏低的狀態下，會愈來愈強硬，特別是在2018年選舉民進黨大敗以後，「也許把對大陸強硬當作一個強心劑」，所以在對內方面，也許兩岸僵局有一部分是因為民進黨民調支持度低迷，「民調支持度低你就失去了引導民意的力量」，因為民調低，她就不敢太強硬，開始以對抗中國來鞏固她剩餘的民意。

另外，外部因素則是美中對抗的國際局勢下，蔡英文明顯偏向美國，也讓台灣失去兩強遊走的空間。

針對柯文哲評論中美台關係，蔡英文7日受訪時回應，「我想我們應該這樣看這個問題，我們只有一張考卷，台灣安全跟區域穩定，一張考卷，過去三年我們致力維持台灣安全、兩岸和平穩定現狀，在區域做積極參與工作，在整個區域事務上、國家安全事務上，我們謹慎以對，維持外部關係的穩定」。

蔡英文回應柯文哲，「我覺得柯市長可能要仔細聽一聽我講的東西，我講的都是台灣人堅定表達的立場，作為台灣總統，要替人民這樣表達」。