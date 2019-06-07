歡慶開齋嘉年華　體驗穆斯林文化與異國美食

▲台南市長黃偉哲等人參與「歡慶開齋嘉年華活動」，期望來自各地的穆斯林朋友們，在台南能夠生活得自在與幸福。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

齋戒月是全球穆斯林信仰的重要儀式，開齋節更是一個歡慶並且拜會親友的日子，台南市長黃偉哲6月7日於民德國中揭幕「歡慶開齋嘉年華活動」，期望來自各地的穆斯林朋友們，在台南能夠生活得自在與幸福，市民們也能藉由這次活動認識不同的宗教文化，促進更多文化上的交流。

黃偉哲市長表示，來台灣工作、或是讀書的穆斯林朋友，除了感受在地的台灣文化，也可以趁這樣特別的節日將自己的文化介紹給身邊的台灣同事、朋友們，促進彼此的文化交流，互相尊重與包容；現場還有很多好吃的異國美食，讓台南市民朋友不分信仰，一起來認識開齋節。

勞工局表示，這次開齋節嘉年華活動，提供更多元的文化體驗給各地朋友，深入了解印尼文化，也能使印尼籍的外籍移工和外籍學生一解思鄉之情，同時也期望移工的雇主們，能對於不同的宗教信仰給予尊重。

此外，市府除了維護及保障移工權益，對於目前新南向政策入學的外籍學生之勞動權益也是市府主動介入關懷及協助的服務之一，因此結合內政部移民署啟動新南向訪視關懷服務，於活動現場進行相關法令宣導，希望藉由多元化的服務，讓移工、外籍學生都能感受到台灣的溫暖。

「歡慶開齋嘉年華活動」包含印尼新住民舞蹈表演、開齋祈福儀式、法規闖關遊戲拿獎品、東南亞美食園遊會及卡啦OK歌唱表演，熱鬧非凡。6月8日則於善化文化藝術園區舉辦，歡迎市民朋友不分宗教信仰，共同參與活動，體驗開齋祈福儀式。