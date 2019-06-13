台州犯罪集團「舊瓶裝假酒」狂產2萬瓶！誆6800萬全落網

▲台州警方查獲的假酒。（圖／翻攝自《中新社》）

記者馬叔安／綜合報導

浙江台州警方日前破獲了一起大型生產、銷售偽劣知名洋酒犯罪案，現場查扣假冒的世界名牌洋酒1940箱，共21926餘瓶，初步估計涉案金額人民幣1500多萬元（約新台幣6800多萬元）。警方發現，犯罪團夥為逃避查緝，租用了多個農家小院作為製造假酒的地點，目前13名犯罪嫌疑人已被刑事拘留。

《中新社》報導，仙居縣公安局治安大隊民警今年2月在工作中發現，有人以5元到200元不等的價格，從轄區的娛樂場所收購洋酒空瓶，同時，仙居縣市場監督管理局也接到知名洋酒涉假的舉報，通過抽樣檢測，其酒精度不符合其標簽明示值，再加上其包裝標簽印刷不清晰、有漏酒等問題，遂將案件移送至公安局。

▲台州警方破獲大型假酒犯罪集團。（圖／翻攝自《中新社》）

台州、仙居兩級警方4月16日成立專案組，組織員警分赴江蘇蘇州、山東菏澤、河北石家莊、福建泉州等地展開追查，並於6月1日，出動30餘名警力，會同市場監管部門，赴多地展開逮捕行動。

報導指出，這些用酒精、香精、自來水等原料勾兌的假洋酒，以人民幣40元左右價格批發價銷售，到了終端市場，就賣到了人民幣1000餘元，目前全案正在進一步偵辦中。