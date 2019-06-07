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國道「抓交替路段」破胎飛來！底盤開口笑秒噴5萬　他眼神死：要吃吐司了...

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地方中心／綜合報導

這也太衰了...一名網友5日上午11時許開車行經國道3號南下122K路段時，被前車輾飛的破胎給硬生生砸中，巨大的撞擊力道，嚇得車上的女乘客忍不住驚呼，「什麼東西？」車輛底盤也嚴重受損，原PO看到維修估價單後，也只能無奈嘆氣，「開始白吐司加礦泉水了...」。

▲▼破胎,抓交替路段,5萬噴飛,底盤。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

▲行經國道被破胎砸中，原PO5萬秒噴飛。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

原PO在臉書社團「爆料公社」附上一段行車紀錄器影片，5日上午11時17分他行經國道南下122K路段，只見前方的黑色轎車直接輾上一塊大車的破胎，破胎隨即向後彈飛，不巧砸中正在變換車道的原PO車底，撞擊力道之大讓車內乘客全有感，女乘客更驚慌的直問，「什麼東西？」。

▲▼破胎,抓交替路段,5萬噴飛,底盤。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

▲▼前車輾過破胎，破胎彈起砸中原PO車輛底盤。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社，下同）

▲▼破胎,抓交替路段,5萬噴飛,底盤。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

由於事發時車速快，原PO只好一路開到西湖休息區再備案，警方到場無可奈何地表示，「這個很難找肇事者，你看高速公路的攝影機，是沒有辦法抓到的...而且政府難罰肇事的大車，因為大車有6顆輪胎，就算爆胎了他們也會繼續開避掉攝影路段後，再進行修復，只能看看有沒有其他人的行車紀錄器拍到了」，原PO也只能自認倒楣，警方要求原PO進行酒測和做了筆錄之後，同情地拍拍原PO肩膀便離開。

留下原PO一行人在原地等待拖吊車，拖吊車司機到場了解情況後，第一句話便是，「大哥，你也是夠衰！」並表示，事發地點是很可怕的路段，除了車速偏快，又是高架路段，「撞到了就下去了...」，是俗稱的「抓交替路段」。但這還不是最慘的...事後修車廠估價單出來，上頭寫著的數字「51388」，如同一顆巨石狠狠地壓著原PO，讓他不禁大嘆一口氣，「大概開始白吐司加礦泉水了...」。

PO文曝光後，不少網友紛紛留言，「太慘～之前我們朋友是被砸到整個擋風玻璃裂掉，超級危險」、「我在中港交流道，也被一顆放在拖板車上面的雙層大卡車胎掉下來撞過，也抓不到（我在高速下轉中彰慢車道前後有車，眼睜睜看著輪胎跳過來不能閃）」、「我新車買不到ㄧ個月也遇到跟你一樣的事，比你輕傷一點警察也說會幫忙看監視器畫面有沒有拍到！看了3年了還沒有找到！只能自己小心！」

▲▼破胎,抓交替路段,5萬噴飛,底盤。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

▲▼原PO車輛受損嚴重。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社，下同）

▲▼破胎,抓交替路段,5萬噴飛,底盤。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

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關鍵字：國道,破胎,底盤

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