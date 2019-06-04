取締大型車、砂石車違規　安平警維護市民行車安全

▲台南市警四分局持續執行取締大型車、砂石車專案勤務，維護安平區交通順暢與交通安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

砂石車及聯結車等大型車輛，行駛於狹小多岔且車多的市區道路，對用路人「行的安全」造成相當大的影響，行車危險性及壓迫感更甚，為維護台南市安平區行車行人交通安全，市警四分局持續執行取締砂石車專案勤務，維護安平區交通順暢與交通安全。

警方說， 安平全區經市府公告係20公噸以上大型（砂石）貨車之禁駛區域，台南市警局亦對於該類大型車輛之行車時間、路線多有管制，依據道路交通管理處罰條例規定，汽車裝載貨物超載處新台幣1萬元罰鍰，超載10噸以下者，超載部分每噸加罰1000元，超載10至20噸，每噸加罰2000元，超載20至30噸，每噸加罰3000元，超載30噸以上，每噸加罰5000元。

四分局今年度規劃執行取締砂石車專案共20次，針對轄內大型車各類違規舉發共計48件，育平派出所所長亦透過勸導書約制要求工地業者務必守法，行駛管制區之大型貨車（裝載土方）應依規定向權責機關提出路權申請，並謹遵交通法規安全駕駛，警方將持續嚴正取締項目：超載、超速、酒後駕車、闖紅燈、行駛禁行路段（未經申請於上、下班尖峰時段行駛者）等重大違規加強查察取締。

另外，對於載運廢土、汙泥及未攜帶出土證明、滲漏、飛散等影響道路整潔亦列入查察重點，分局除持續要求各所、隊加強取締落實執行之外，另函請交通警察大隊支援地磅，如發現違規超載之砂石車，立即過磅舉發，以期有效嚇阻違規行為發生，守護民眾「行的權利」。

市警四分局長蔡進閲呼籲砂石業者，應共同約制砂石車司機自律，務必遵守交通規則，以維護居民生活品質及用路人車安全，另提醒民眾遇有砂石車及聯結車等大型車輛時，務必與其保持距離，萬萬不可緊臨併行或貪圖方便超車，以策安全。