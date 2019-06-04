家門前停車被檢舉「檢舉人侵害隱私權」　法官判免罰

▲車子停在自家門前私有地上，卻不斷接到檢舉罰單，張姓女子不服提起訴訟，法官認為「檢舉人侵害隱私權」，判決免罰。（圖／資料照／示意用）

記者楊佩琪／台北報導

一名張姓女子將自家門前私有地用來停車，但因被劃紅線，使得張女不斷遭人檢舉，罰單吃不完。日前張女再被檢舉違停，挨罰300元，因此提起行政訴訟，台北地方法院法官認為，檢舉人嚴重侵害他人隱私，判決張女免罰。

根據張女的說法，她將住家門前的私有地當作停車用途已經10多年，2年前該地被劃紅線，她因此不斷收到檢舉罰單，曾經1個月接到9張，經過申訴後都撤銷。2018年11月，張女又收到罰單，這次被開罰300元，她無法理解，為何裁罰友不同標準，認為車子偶爾會有突出壓線的狀況，但並未造成其他車輛通行困難，相關單位沒有告知，逕行依民眾的檢舉開罰，懷疑自己被惡意檢舉，而主管機關又不體察，形同鼓勵惡意檢舉劣行，讓守法民眾情何以堪，請求法院撤銷原處分。

張女的丈夫則認為，因為平日工作較晚，考量不影響交通，才會在10多年前自行將住宅區域縮減，多出來的部分就用做停車，但沒想到私有地被劃紅線，相關單位又表示不能撤銷，有時頂多停車時壓線，卻碰到檢舉達人不斷舉發，自家門口停車也被檢舉，請求法官找回應該有的溫度。

台北市交通裁決所則認為，張女停車的地方有肉眼清晰可見的紅線，範圍包含排水溝蓋，以及緊鄰標線的區域，車主應遵守規定，且民眾檢舉的時間為11月17日，符合《道路交通處罰條例》相關規定，經員警查證屬實，即應舉發，並無不當。

法官則引用大法官釋字第689號，認為張女可說是長期遭監看，檢舉人已明顯侵害到隱私權，個人受《憲法》保障的行動自由等權利，不應受《道路交通處罰條例》過度侵害，違反《憲法》比例原則。

因此也希望立法機關能盡速修法，修法前，包括裁決所、警政機關等，都應參考解釋，符合比例原則，才能保障人民的基本權益。

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