茶館槍手起底！梧棲望族第4代走歪路　嬤怕丟臉躲家裡「眼淚一直流」

地方中心／台中報導

台中市沙鹿一間茶館5月18日發生槍擊案，2名凶嫌38秒內朝一名史姓男子狂開26槍，導致他當場慘死，而2名槍手目前仍逃亡中。其中一名陳姓主嫌為梧棲望族第四代，他的曾祖父經營梧棲戲院，而嫌犯阿公與叔公分家後，分道揚鑣，目前嫌犯阿嬤獨自住在梧棲，面對周遭眼光丟臉到不敢出門，每天以淚洗面。

▲沙鹿茶館槍擊案陳姓凶嫌為地方望族第四代。（圖／東森新聞，下同）

台中梧棲民生路上4棟3層樓的連棟樓房相當顯眼，以前曾是梧棲戲院。據了解，陳姓嫌犯的曾祖父經營梧棲戲院，過世後祖父與叔公分家，家族把戲院拆了重建成連棟透天厝自住，還出租給連鎖藥局使用。

分家後，叔公家經營海產事業跟餐廳，擁有自己的船隊，顯見財力相當雄厚；而陳嫌的父親則敗光家產搬到市區，如今嫌犯又因為90萬賭債犯下開槍殺人重罪，2家命運大不同。

陳姓嫌犯嬸婆接受媒體訪問時低調不願多談，僅表示「都已經分家了，各人打拚各的，這棟房是我們做起來的，我們在處理的，跟他沒關係」。

附近鄰居則相當感慨地透露，陳家在地方聲望高，還曾在梧棲農會、醫院任職過，「以前錢很多，都被兒子敗光了，她真的很難過，如果有出來人家問到，她就難過了，所以她也不敢出來，一個老人住在家裡，真的很丟臉眼淚一直流啊，兒子不怎樣，孫子又不好，說實在的她也很失望啊」。

▲台中沙鹿一間茶館發生槍擊案，2名槍手仍在逃。（圖／記者李忠憲翻攝）

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