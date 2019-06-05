婆婆超愛比！常碎念：隔壁的孫都OOXX...她崩潰白眼　老公「神嘴」爆擊

▲婆婆超愛比較讓她超崩潰！（示意圖／視覺中國CFP，與本文當事者無關）

突發中心／綜合報導

婆婆什麼都愛比較讓人妻超崩潰！一名媽媽發文，表示婆婆極度愛干涉夫妻倆教育孩子又愛比較，就連愛孫都成了比較的對象，凡是隔壁鄰居或親戚的孫子會什麼傳到婆婆耳裡，婆婆便會要求自己的孫子也要跟別人一樣，長期累積就連老公也受不了，一句神回嘴讓她聽了忍不住竊喜，「老公頓時成為英雄！」

人妻在臉書社團《爆怨公社》發文，婆婆是個極度愛干涉教育孩子、愛比較跟愛面子的人！只要是隔壁或親戚的孫子會什麼、做了什麼，傳到婆婆耳裡，「她就會開始也要自己的孫子跟別人一樣，這樣她才好跟別人炫耀自己的孫。」

人妻表示，正巧孩子是家族中長孫，也是唯一的孫子，所以公婆「有啥指標都衝著我兒來」，昨晚婆婆又打電話向老公抱怨，「你們以前幾歲就開始戒尿布，你看阿孫現在都幾歲了還在包尿布！你看隔壁嬸婆家的孫子也戒尿布了，你們要快點，上幼稚園老師不會常常幫阿孫換尿布拉，到時候會紅屁股！」夫妻倆超無奈，坦言試過要兒子戒尿布，但孩子仍然抗拒，向醫生尋求專業協助，也獲得順其自然不要逼小孩，否則會適得其反的建議。

但婆婆仍不罷休，再提，「你看以前幾歲我就開始教你們寫字，所以你們上幼稚園都會了，不用老師教！」讓她忍不住大翻白眼，直言，「以前老公跟小姑都是5歲才上幼稚園中班，所以學寫字當然容易，可我兒子才3歲也才剛要進小班，連筷子都還不會拿，哪可能5歲跟3歲比。」

由於婆婆三不五時干涉夫妻倆，「你們要教阿孫要對阿孫做啥阿……親戚隔壁阿花阿虎的孫子都怎樣怎樣。」老公終於聽不下去，回嘴，「嘿啦～嘿啦！你們小孩最厲害什麼都會，我們小孩啥都不會啦！」這一瞬間讓正在廚房洗碗的人妻心中暗自竊喜，對老公的崇拜感油然而生，直呼，「老公頓時在我心中變成英雄，而不是那個對公婆說話必恭必敬的俗辣！」

PO文曝光後，許多網友紛紛留言「什麼都別人的小孩掛在嘴邊，好像別人的小孩才是親生的一樣」、「老人家都愛比來比去」、「老人家生活沒重心，過度關心晚輩，也是一種困擾」、「最討厭一些婆婆自以為是」。

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