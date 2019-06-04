員警站樹下抓違規！他拍下酸「像忍者一樣躲著」：我感受很差　網狂打臉

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一名網友日前PO文表示，「有一天下班時看到警察像『忍者』一樣，『躲』在樹下取締違規」還說警察這樣的行為，讓他感受很差。

▲員警站樹下抓違規，卻被原PO說像是忍者一樣躲著。（圖／翻攝爆料公社）

原PO表示，「若車輛跨過雙黃線當然違法在先，但下班時間交通擁擠時，真的很兩難，看到這幅情境，我到底應該說什麼？」從畫面中可見，不少騎士違規跨越雙黃線時，都被警方一一拍下，而原PO看了之後表示，「警察大人辛苦了，但為什麼要這麼沒尊嚴像忍者一樣躲樹下？為了正義還是業績？」、「跨到雙黃線又被偷照的機車族們，繳稅月又要繳罰單也辛苦了」。

原PO還說：「總之我感受很差，但我也可能只是正義魔人，到底要不要打給1999或公佈員警編號？是該稱讚他，還是該投訴他呢？」但他的貼文一出，反倒沒有引起網友共鳴，大部分網友紛紛留言反嗆原PO，「警察站在那邊抓違規，有錯嗎？？」、「奇了，自己不要違規不就好了，管警察站在那裡幹嘛？」、「守規矩很難？」、「支持你打1999，員警是依法行政，看你是要投訴他哪一點？」、「你對『躲』的定義真奇特」。

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