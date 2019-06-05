達人檢舉！草屯大觀夜市「30攤販全中招」吞罰單…悲嘆：一天收入全沒了

▲員警突襲草屯大觀夜市，30多家攤販中招全收紅單。（圖／東森新聞）

記者莊智勝／南投報導

「賺的錢真的不夠繳罰單！」已有25年歷史的南投草屯大觀夜市，3日晚間遭到警方突襲，現場30多個攤販通通遭開出1200元罰單；有攤販感嘆，現在景氣差，生意難做，收到這張罰單等於一天的收入全沒了，甚至還可能要「倒貼」，還有人氣到當場收攤不做，「下雨又開單，實在有夠衰！」

3日晚間大觀夜市攤販紛紛上工營業，但卻遇上員警無預警到訪，開出違規設攤罰單，現場整排30多個攤販通通中招；望著手中的罰單，攤販真的很無奈，現場攤位要收租金，且現在生意不好做，有時一整天的收入都還不到1000元，但這張紅單一罰就是1200元，賺的錢不夠付，還要再掏老本倒貼才繳得出罰金。

「我要顧小孩，賺的錢又不到1000塊，現在又要繳1200出去！」被開單的攤販真的好無奈，指著地上的標線埋怨，「他們上次說可以擺到這裡（黃線內）啊，我們就擺到這裡，但擺了之後還是會來開，真的心很痛！」還有攤販接下罰單後氣到乾脆直接收攤回家，「不做了、不做了，下雨又遇上警察開單，實在有夠衰！」

▲攤販喊苦，上次員警通融說只要設攤在黃線內就不會開罰，但此次遭人檢舉，只能強硬執法。（圖／東森新聞）

有攤販私下透露，大觀夜市攤販已經存在許久，警方也都知情，先前曾通融大家，只要將攤位設在黃線內、不影響交通就可以擺攤，但此次因為有人檢舉，員警也只能依法辦理、強硬取締，不論黃線內外，甚至是騎樓通通禁止設攤。

當地居民替也攤販們喊冤，表示草屯本來就已經很小了，買東西、吃宵夜的地方不多，有25年歷史的大觀夜市更是當地人入夜後的唯一去處，店面加上攤商約有50家，如今警察一來就開罰30多家，「真的有點不太OK，我們都快沒地方買東西了！」

▲當地居民替攤販們喊冤，「真的有點不太OK，我們都快沒地方買東西了！」（圖／東森新聞）

雖然違規設攤固然不對，但攤販們賺的也都是辛苦錢；草屯鎮公所農經課課長洪建民表示，早市已有擬設徒步區，但夜市仍還在尋找配套措施，公所未來會再積極與當地里長代表溝通，協調是否有更好的解決方法，同時也希望警方能以勸導為主，盼當地經濟發展與警察執法間能取得良好平衡。

▲洪建民表示，後續會再與里長代表商討解決方法。（圖／東森新聞）