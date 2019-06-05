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他半年檢舉西門町攤販412次！　攤主嘆「何必趕盡殺絕」

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▲▼鄭姓男子幾乎每天晚上6點到西門町報到，並四處檢舉攤商違法擺攤。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲鄭姓男子幾乎每天晚上6點到西門町報到，並四處檢舉攤商違法擺攤。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市西門町商圈從2017年開始，有1名男子幾乎每天到西門町站崗，並拿出手機拍下攤販畫面後檢舉，據附近攤販表示，「他原本也是攤商，但因與人有買賣糾紛才沒做，但現在四處檢舉人，根本是挾怨報復」。有攤商說，「大家只是混口飯吃」，何必趕盡殺絕。

攤販私下透露，這名38歲的鄭姓男子，在早期也曾經是西門町的攤販，利用紙箱裝飾品、衣服以及鞋子在西門町當起「紙箱族」，但事後與1名男子有鞋子上的買賣糾紛，鄭男懷疑對方賣假鞋給他，於是開始對附近攤商挾怨報復。

原先一開始，鄭姓男子開始對所謂「紙箱族」展開報復，並站在別人攤販前直喊「不要買這家的東西」，甚至出腳踢人家紙箱，對方氣不過順勢推了鄭男一把，沒想到卻被鄭男索賠10多萬元，讓該名攤販相當氣憤。

鄭男從2017年開始對西門町攤販開始蒐證檢舉，事後有攤商覺得怎麼常常被人檢舉開單，發現每天到西門町報到的鄭男，都在攤商附近閒晃，且都戴著耳機低頭看手機，有攤商湊上去看發現原來「在搞偷拍檢舉」。

有攤商發現後找鄭男理論，甚至出手推打鄭男，但鄭每次被打就開始漫天喊價，甚至連有些街友對他的行徑也看不下去，有街友喝了酒就想追著鄭姓男子跑。

而鄭姓男子從2019年迄今，已經檢舉西門町違規攤販多達412次，有攤商更說，一台3萬元的攤車，2年來因為被鄭檢舉，攤車已被扣了7、8次，直言「真的是損失慘重」。而警方也表示，如果接獲民眾檢舉，首次將加以勸導，如連續勸導不聽將開單告發。

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關鍵字：攤販,西門町,檢舉

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