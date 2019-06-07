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羅東博愛送中低收者福音　到家預立醫療照護諮商免費

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▲▼羅東博愛送中低收者福音！到家預立醫療照護諮商也免費。（圖／羅東博愛醫院提供，下同）

▲▼羅東博愛送中低收者福音！到家預立醫療照護諮商也免費。（圖／羅東博愛醫院提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

2019年1月起《病人自主權利法》上路後，完全行為能力者便得以透過「預立醫療決定書」的簽署，有了自我選擇接受或拒絕醫療的權利。但簽署前的諮商需收費用，為使弱勢戶也能享有生命自主的權利，羅東博愛醫院2019年特別開放低收、中低收入戶免費諮商。

▲▼羅東博愛送中低收者福音！到家預立醫療照護諮商也免費。（圖／羅東博愛醫院提供，下同）

▲▼羅東博愛送中低收者福音！到家預立醫療照護諮商也免費。（圖／羅東博愛醫院提供，下同）

羅東博愛醫院獲選為宜蘭縣預立醫療照護諮商示範醫院，為讓經濟弱勢的鄉親也能享有同等權利，只要低收、中低收入戶岀具證明文件，羅東博愛醫院預立醫療照謢諮商門診，便提供意願人和陪同二等親屬一場免費諮商，若意願人行動不便，團隊更可視情況至意願人家中諮商。目前一名張姓低收戶已在家中完成簽屬，成為宜蘭縣內第1案。

羅東博愛醫院院長盧進德表示，近年來善終的風氣興盛，這方面感謝立委楊玉欣願意成為領頭羊，一手催生病人自主權利法，讓今日的社會大眾，得以享有自主的機會與權利。

宜蘭縣政府衛生局岳瑞雪秘書表示，病主法是全亞洲第1部完整保障病人自主權的專法，藉由這項法律能夠讓我們在生命終點預先做好選擇。

宜蘭縣政府社會處專員廖憶如表示，從容的善終是每個人至生命的尾聲所追求的，這部分經濟弱勢者的權益不能被漠視，她鼓勵縣內有意願簽署卻經濟困難的家庭，至羅東博愛醫院預約諮商。

「根據國際專業經驗，社會經濟有困難者，比較難有機會計畫預立醫療決定，更需要系統性的協助。」羅東博愛醫院家醫科主任張賢政表示，預立醫療決定彰顯得病人自主價值，能夠真正發輝生命的意義；他從事醫療臨床工作時，經常看到臥床者痛苦延續生命，反之勇於為自己做主者認真生活，更懂得規畫有限的生命、展現生命熱情。

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