正妹公園做環保爆紅！　被打臉「都假的」4袋垃圾全留原地

▲女網友撿垃圾被爆料是擺拍，結果事件又有反轉。（圖／翻攝自微博）

大陸中心／綜合報導

微博女網友「ccci鄭家宜」發了一組照片，聲稱在公園減垃圾，號召大家一起身體力行做環保。很快就有一位自稱該公園管理處的男子留言，照片都是擺拍的，引起網友憤怒討論。北京公安調查後卻發現，原來兩人是串通好的，藉此互相炒作。

根據「紅星新聞」報導，「ccci鄭家宜」發文的照片中顯示，原本滿地都是垃圾，但經過她收拾後，有整整4大麻袋的垃圾，上面還打字「6.5世界環保日，讓我們一起努力保護環境」。發文很快成為微博熱門文章，受到許多網友稱讚。

過了幾小時後，「韓黎明leon」卻留言表示，自己是公園管理處的人，「這些照片怎拍出來的你自己不知道嗎？」他直指公園內沒有垃圾，是「cccci鄭家宜」製造了這些垃圾。

接著「韓黎明leon」又在自己的微博發文，保安6月3日下午3時許巡查時發現，公園某處突然出大量垃圾，調取監視器畫面後發現，是由兩名女子用單車將4袋垃圾運送至公園內部，在「擺拍」完後，將垃圾留在公園內就離開了。

這時候網友們紛紛到「ccci鄭家宜」微博下批評，該則微博很快留言破萬、粉絲數也迅速增長。但事件卻在5日又再度有新進展，「房山警方在線」5日通報，查閱3日公園的監視器畫面發現，並沒有相關人員進入公園，也沒有擺拍行為，也沒有公園處的人介入此事件。目前，警方暫未確定是否對兩人進行處罰。

「ccci鄭家宜」5日晚間發文承認，「韓黎明leon」是扮演公園處人員，本次事件的初心是想讓更多人關心環保、關住世界環境日，如果有觸犯法律，只要能讓人了解環保的重要性，被罵被處裡也甘願，最後也強調，有把垃圾清理好。

目前「ccci鄭家宜」、「韓黎明leon」兩個帳號皆已被註銷，聯絡不上當事人。