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落榜10次考上律師！她為台灣土地...槓上環保署提行政爭訟

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▲▼ 台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅。（圖／記者許展溢攝）

▲蔡雅瀅認為人生沒設限，有興趣的事情都會去嘗試。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

每當感到疲憊、無力甚至絕望，台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅就會打開屬於自己的「星星的盒子」。這盒子就像她為台灣土地，參與過各類環保議題，即便最後結局不知道會變成哪種樣貌，但她深信這一路上總會有微光穿過黑暗，可以讓陷在谷底的她又得到繼續行進的力量。

在公益團體任職的蔡雅瀅考了6次律師、5次司法官，在落榜10次後才考上律師，民國94年通過國考、95年拿到執照，先到一般事務所，從勞工爭議等案件著手。前後約7年，感到人生沒變化、毫無探索，決定放下手邊工作，去流浪。而她所謂的流浪只是待在家休息，不久到中研院打工，參與大巨蛋、樂生案，反而更忙。

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▲▼ 搶救大潭藻礁行動聯盟。（圖／記者許展溢攝）

▲蔡雅瑩曾為了中科三期受到很大打擊。（圖／記者許展溢攝）

蔡雅瀅為真正了解環評程序，當年想到環保署聽環評會議，卻被趕出去，一氣提行政爭訟，先提訴願輸掉。還在流浪階段的她，原考慮出國留學，甚至不做律師改行，想到若要繼續提訴訟，就必須待在台灣，選擇留下卻敗訴。

蔡雅瀅在這段期間陸續認識同樣關心環境議題的律師，如林三加、文魯彬等人。接著報名加入台北律師公會環境法委員會舉辦「藻礁」活動，想著一般律師都為自然人、法人工作，如果可以為動物、植物和他們的棲地工作，好像很有意思，便決定辭去原本崗位，走入「環保」世界。

▲「健康永續 藻礁永存」反空汙大遊行記者會 ▼。（圖／記者屠惠剛攝）

▲時常看到個子嬌小的蔡雅瀅在眾人中間，跟著一起喊口號。（圖／記者屠惠剛攝）

10多年過去，各大小環團抗議活動現場，時常看到個子嬌小的蔡雅瀅在眾人中間，跟著一起喊口號。輪到她發言，總是堅持把心中那份可能不被了解的「理念」，以迅速的方式講過一遍，似乎只有那一剎那，才會得到紓解。

▲▼搶救大潭藻礁行動聯盟,潘忠政。（圖／記者許展溢攝）

▲蔡雅瀅認為，重要的是要把「參與過程」當成一種肯定。（圖／記者許展溢攝）

「一路上確實有非常多挫折，就算贏了可能還要面對新環評，好像永遠徒勞無功」蔡雅瑩提及反中科三期時，打擊很大，當時面臨環保署不處理等狀況很難過。她認為路要繼續走，不管在哪個時期，都需要出口，於是藉由「時間」，告訴自己別被當下卡住，將日子想寬遠些，不容易也要用想像力去跳脫。同時降低期望值，因為世上沒任何一件事會完全贏，重要的是要把「參與過程」當成一種肯定。她告訴記者，試著去了解，「結果」2個字牽扯到很多因素，非自己能控制。

▲▼ 台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅。（圖／記者許展溢攝）

▲▼蔡雅瀅興趣廣，偶爾會為自己寫的文章畫下小圖。（圖／記者許展溢攝）

▲▼ 台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅。（圖／記者許展溢攝）

北一女畢業的蔡雅瀅笑說高中3年超不快樂，最怕怎麼努力，很多科目都還是要補考、補修，甚至被留級，一度要放棄自己。轉個念，發現還有很多東西沒吃到、還沒做，就不能輕易說人生無法繼續，只要設定一個人就可達到的目標，一切會好很多。

去年6月蔡雅瀅聽作家吳易蓁以政治受難者陳欽生的經歷為藍本的繪本「說好不要哭」分享會，會後陳欽生在書頁上寫下「要開心過每一天」。蔡雅瀅說直到現在，「要開心過每一天」對自己仍是很重要的7個字。想到陳欽生人生被滯留、禁錮在台灣，經歷過這麼多苦難，還能用樂觀的態度鼓勵其他人，就莫名感動。

▲▼ 台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅。（圖／記者許展溢攝）

▲蔡雅瀅說直到現在，「要開心過每一天」對自己仍是很重要的7個字。（圖／記者許展溢攝）

不做環保律師還想做什麼？曾參加過即興劇的蔡雅瀅笑得更開心，想上台演戲，也想當記者、廣播主持人、畫繪本等等好多，人生沒設限。此時此刻蔡雅瀅不覺得這條路孤單，哪怕結局不好，但在走的同時，一定會有一個個人冒出來跟自己站在同一邊，捍衛對的事，這就夠了。

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關鍵字：環保,環保署,律師,環團,蔡雅瀅,落榜,北一女

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