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贈票／他把你最愛的玩具　通通解剖了！

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App活動小組／綜合報導

App活動使用

▲玩具解剖展將在6月29日於華山盛大開展。（圖／主辦單位提供）

玩具解剖展將於6月29日至9月22日在台北華山文創園區盛大開展！把你最愛的玩具通通解剖，帶你一探究竟玩具內在的神祕世界！相信有在關注玩具公仔的玩家們，一定都知道紐約玩具解剖大師 JASON FREENY，也見過他的解剖公仔出現在各大玩具博覽會。這一次在台灣登場的《玩具解剖展》將是JASON FREENY在全球首度舉辦的最大型展覽。主要展出的作品以JASON FREENY與MIGHTY JAXX合作的授權主題作品XXRAY系列為主，同時還有JASON FREENY自己的原創系列作品。快下載新聞雲App，搶抽免費展覽門票！

誰最經典？誰最潮？誰最可愛？通通拿來來解剖！JASON FREENY過去廣為大眾熟知的刀下解剖超人氣角色，都將在這次展覽中登場，生動、細緻地立體化呈現在你面前。包括冰雪白ELMO、探險活寶老皮與阿寶、DC系列蝙蝠俠與小丑、海綿寶寶與派大星，更有全球首次曝光，新加入解剖陣容的巨星—航海王魯夫，這將是航海王系列角色首次以半解剖的造型問世，快下載App到現場朝聖囉！

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快點我下載新聞雲App抽票去！

玩具解剖展將展出超過200件紐約空運來台的原創作品與公仔解剖圖，喜歡設計的粉絲絕對不能錯過，展覽紀念品商店也將推出多款JASON FREENY與XXRay限定版公仔及周邊商品，全都在玩具解剖展獨家開賣，快下載新聞雲App，ETtoday免費送你進場逛今年夏天最潮展覽！

《玩具解剖展 JASON FREENY ASIA 》
展覽日期：2019/06/29（六） - 2019/09/22（日）
展覽地點：華山1914文化創意園區 東2C館

【活動方式】
◎步驟1：下載《ETtoday新聞雲》App （點我下載）。

新聞雲APP

 ◎步驟2：
開啟《ETtoday新聞雲》App，點選下方中間活動選項，即可進入活動頁面；立馬點選「 點我抽玩具解剖展門票」，填留資料，馬上行動！
◎步驟3：
請務必正確及填妥資訊，如填寫格式或資訊錯誤，視同放棄得獎資格喔！

【贈票活動資訊】
◎活動時間：6月7日至6月11日2359止。
◎得獎獎項：《玩具解剖展》門票。
一人限領一組〈以手機號碼為準〉。
◎活動方式：填寫報名資料即有抽獎資格，活動小組隨機抽出中獎者。
◎兌領方式：於活動結束後將票券寄送給得獎者，依網友報名資訊中填寫的地址寄出，個人資料請務必正確並完整填寫資料，以利贈獎寄送，如因填寫資料格式有誤或是不正確視同放棄得獎資格，不再補寄、敬請見諒。
主辦單位保留隨時修改、變更或中止活動辦法及變更獎項的自主權，且毋需做事前通知。 若有其他未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋。
若有任何問題，可E-mail至活動小組信箱et_events@ettoday.net，我們將盡速為您解答喔~

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關鍵字：App,App活動,抽獎,玩具解剖展

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