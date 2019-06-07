淡金公路狂飆100km/h　撞死鄉代會主席之子挨告「不確定故意殺人」

▲前三芝鄉代會主席的兒子騎車逆向切換車道，被杜姓男子超速追撞致死。（圖為資料照／記者林煒傑翻攝，下同）

記者劉昌松／台北報導

前三芝鄉代表會主席華金福的兒子，2018年底騎車在台2線淡金公路上加油後，逆向切入對向車道，結果被杜男駕駛的轎車，以時速超過100公里狂飆撞上，當場顱內出血死亡，家人質疑杜男超速肇事，有不確定故意殺人之嫌，但士林地檢署認為雙方互不相識，純屬偶發交通事故，依過失致死罪起訴杜男，並請法院依自首減刑。

這場車禍死者華男在2010年間，因不滿朋友的車出借後被別人撞爛，替友人出面理論，結果被對方撂人開3槍擊中左右腳踝及臀部，送醫後救回一命，與死神擦身而過。

2018年12月15日晚上8點多，華男騎車到淡金公路17公里處附近的加油站加油後，一騎出加油站，就直接逆向斜切到對向、往三芝方向的車道，冷不防備被後方飛速駛來的轎車撞上，華男當場倒在馬路上，頭破血流，因顱內出血不治死亡，杜男的車子則衝向邊坡動彈不得，整個過程都被加油站監視器拍下。

轎車駕駛杜姓男子酒測值為0，但現場2名目擊者都證稱，杜男「案發時之車速至少100公里」，華男的家屬因此寫訴狀到士林地檢署，質疑杜男應可預見，高速行駛可能發生車禍，進而導致他人死亡，請求檢察官依不確定故意殺人罪起訴杜男。

但新北市政府車輛行車事故鑑定意見書，車禍肇事主因是華男無照騎車逆向斜穿，杜男超速是次因，檢察官認為，杜男超速行駛，對貿然切入的華男車輛猝不及防，才釀成車禍，杜男不是故意的。

此外，檢察官調查，杜男與華男素不相識，沒有宿怨，想不出有何杜男致人於死的動機與殺人故意，因此仍依過失致死罪起訴杜男，並考量杜男留在現場向警方坦承肇事，請求法院依自首減輕其刑。