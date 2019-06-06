普悠瑪翻覆案尤振仲等3人起訴　檢方請求從重量刑

▲涉及普悠瑪翻覆案偵結，檢方請求法官從重量刑尤振仲等3人。（圖／記者游芳男攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

18人罹難、2百多人受傷的普悠瑪翻覆案，宜蘭地檢署6日偵結，司機尤振仲、台鐵機務副處長柳燦煌、台鐵綜合調度所長吳榮欽，因涉犯2019年5月29日修正公布之刑法第276條過失致人於死等罪被起訴，檢方並向法官請求從重量刑。

起訴書指出，2018年10月21日，普悠瑪司機尤振仲，違反規定關閉ATP且超高速行駛，造成本件重大傷亡事故。於案發當日16:17:55，在宜蘭縣大里站與大溪站間，違反台鐵局規定擅自關閉ATP，使事故列車失去ATP自動保護功能後，尤不僅未即時向行車調度員通報，且未依規定於下一站（即頭城站）重新啟動ATP。

其後列車又停靠宜蘭站、羅東站，尤仍未利用停站期間重啟ATP，一再錯過列車重新啟動ATP自動保護功能之機會。

尤又竟於16:44:52自羅東站發車後，即推拉電門至140km/h之列車極速電位，使列車持續以139至142 km/h之高速行駛，於16:49:20列車通過K88+910肇事前路段時，水未理會該路段速限75km/h之標示規定，未降低列車行駛速度，在列車ATP遭關閉及缺乏ATP遠端監視系統管控之情形下，事故列車於16:49:27在新馬站月台前之彎道，以141 km/h之高速出軌而翻覆，釀成重大傷亡。

而台鐵機務副處長柳燦煌，負責召集電聯車技術資料檢討會議、審定日車公司擬制之測試計畫書及其分冊編訂之測試程序書等資料，供台鐵人員就電聯車（共計136輛）進行「驗收測試」程序。

但柳疏於未將ATP遠端監視系統列入驗收檢查項目，致台鐵未能檢驗、測試出日車公司交付列車之ATP遠端監視系統未連接乾接點且未作動（立約商等公司是否涉有刑責部分，另簽分偵辦），使電聯車（共計136輛，包括事故列車）在未符合規範之情況下投入營運。

且普悠瑪事故發生之時，ATP遠端監視系統失能，無法即時發現尤擅自關閉列車ATP，亦為重大傷亡事故之原因。

起訴書表示，吳榮欽，自2010年11月25日起，擔任台鐵綜合調度所所長，又兼為普悠瑪試車小組成員，本應於試車測試期間，就其所掌管之設備即ATP遠端監視系統是否確實運作進行測試、或於試運轉時予以監視，詎疏於注意，除未於測試檢討報告會議、試運轉測試前置作業等各檢討會議，將所轄ATP遠端監視系統是否合乎電聯車購車規範列入缺失改善研討項目。

又自2014年至2018年案發前為止，累計司機員線上通報電聯車有6百餘筆ATP故障紀錄，竟對調度台ATP遠端監視系統未因此發出警示聲響之失誤，始終未予聞問，使ATP遠端監視系統雖已建置卻形同虛設，終造成重大傷亡事故，其管理ATP遠端監視系統顯有過失。