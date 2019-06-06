▲ 端節連假必追私房景點，泰山里長張楊銘打造「繡球花」秘境。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

近年端午節前後，泰山區黎明步道花園一片繡球花海，粉紅、粉藍、粉紫色花團錦簇相當吸睛，吸引不少人前來朝聖，更有新人特別外拍婚紗留下甜蜜紀念。黎明里長張楊銘邀請大家，趁著端午連假來逛這「都會後花園」，感受繡球花夾道歡迎的好心情。

位於新北市泰山黎明里泰林路2段542巷後方的「黎明步道花園」，是由黎明里長張楊銘率里內數十名志工，花費4年自掏腰包自行栽種而成。花園內培育繡球花、一丈紅、櫻花、向日葵、炮仗花、九重葛、蜀葵花和合歡等各式花種，數量多達上千株，面積多達500坪，仿佛花海大道。另外，志工也將步道兩側的植栽修剪成各種藝術造型。

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▲ 泰山里長張楊銘（右4）打造「繡球花」秘境。

黎明里長張楊銘說，繡球花是依據土壤酸鹼度決定最後呈現的顏色，黎明步道花園的繡球花多呈現粉紅、粉紫、粉藍色花海。每年5月中旬至7月底的繡球花季，賞花人潮絡繹不絕，連晚上也有人散步感受百花簇擁的浪漫，近期也將依人潮狀況設置流動廁所，方便賞花。

58歲的張楊銘，個性豪邁開朗，每天風雨無阻巡視里內花圃做植栽、修剪、養護。電子科畢業擁有甲、乙種電匠和自來水承裝工程技術士證照的張楊銘，更徒手架設雨水回收系統供花木澆灌，省錢省力，志工們都稱他是里內的「環保園丁」。

地方行政科長陳炳仲表示，張楊銘連任2屆里長，任內帶領志工打造黎明步道花園，積極鼓勵長者參與社區事務，帶動里民綠美化風氣。黎明步道花園鄰近八里、五股和林口，交通方便，民眾可搭乘捷運機場線至泰山站、再轉乘公車至山腳溪橋或騎乘Ubike，不需跑到山上就能就近賞花、踏青。