　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

端節連假必追私房景點　泰山里長張楊銘打造「繡球花」秘境

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲ 端節連假必追私房景點 泰山里長張楊銘打造「繡球花」秘境。（圖／新北市民政局提供）

▲ 端節連假必追私房景點，泰山里長張楊銘打造「繡球花」秘境。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

近年端午節前後，泰山區黎明步道花園一片繡球花海，粉紅、粉藍、粉紫色花團錦簇相當吸睛，吸引不少人前來朝聖，更有新人特別外拍婚紗留下甜蜜紀念。黎明里長張楊銘邀請大家，趁著端午連假來逛這「都會後花園」，感受繡球花夾道歡迎的好心情。

位於新北市泰山黎明里泰林路2段542巷後方的「黎明步道花園」，是由黎明里長張楊銘率里內數十名志工，花費4年自掏腰包自行栽種而成。花園內培育繡球花、一丈紅、櫻花、向日葵、炮仗花、九重葛、蜀葵花和合歡等各式花種，數量多達上千株，面積多達500坪，仿佛花海大道。另外，志工也將步道兩側的植栽修剪成各種藝術造型。

請繼續往下閱讀...

▲ 端節連假必追私房景點 泰山里長張楊銘打造「繡球花」秘境。（圖／新北市民政局提供）

▲ 泰山里長張楊銘（右4）打造「繡球花」秘境。

黎明里長張楊銘說，繡球花是依據土壤酸鹼度決定最後呈現的顏色，黎明步道花園的繡球花多呈現粉紅、粉紫、粉藍色花海。每年5月中旬至7月底的繡球花季，賞花人潮絡繹不絕，連晚上也有人散步感受百花簇擁的浪漫，近期也將依人潮狀況設置流動廁所，方便賞花。

58歲的張楊銘，個性豪邁開朗，每天風雨無阻巡視里內花圃做植栽、修剪、養護。電子科畢業擁有甲、乙種電匠和自來水承裝工程技術士證照的張楊銘，更徒手架設雨水回收系統供花木澆灌，省錢省力，志工們都稱他是里內的「環保園丁」。

地方行政科長陳炳仲表示，張楊銘連任2屆里長，任內帶領志工打造黎明步道花園，積極鼓勵長者參與社區事務，帶動里民綠美化風氣。黎明步道花園鄰近八里、五股和林口，交通方便，民眾可搭乘捷運機場線至泰山站、再轉乘公車至山腳溪橋或騎乘Ubike，不需跑到山上就能就近賞花、踏青。

▲ 端節連假必追私房景點 泰山里長張楊銘打造「繡球花」秘境。（圖／新北市民政局提供）

ET快訊
女星「比基尼掉了」全被拍…剪接室塞爆！吳宗憲：應該是鐘嫂
沛小嵐現身探視馬如龍！親友被擋門外…激動：只有我可以進去

關鍵字：新北,泰山,繡球花

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

吃孫東寶！他點190元牛排普普…「下秒嚐這道」驚呆　網激推：料多真D好喝

普悠瑪翻覆3台鐵前局長不起訴！　交部：督導不周仍懲處

影／雙北7縣市今恐36度↑高溫　周六全台變天「鋒面下周二起影響4天」

拍3D超音波！4月大胎兒「比YA說HI」孕肚裡嗨翻　人夫胎夢2次：兒子很皮

普悠瑪18死尤振仲被起訴「坦然面對」　律師：不排除公開說明

端節連假必追私房景點　泰山里長張楊銘打造「繡球花」秘境

阿凡達團隊進駐世新　「4D室、虛擬室、光雕投影室」打造8層媒體大樓

媽媽的愛「40顆粽子吃到飽」　網又哭又笑：這幾天都要當正餐了

尤振仲等3人過失致死罪起訴　普悠瑪翻覆18死事件全紀錄

日商控台鐵沒做好普悠瑪保養拒賠　林佳龍：依法律途徑提訴訟

夫妻不吃不喝30年才買得起房子...　日本人：台灣千萬高房價只值300萬

吳宗憲憶賀一航上《玩很大》「很拚命」　老友一個個走..余天感慨：誰幫我打理後事

每個人心中都有一首梁靜茹！　《勇氣》《情歌》...你是哪一首？

柯淑勤見賀大哥最後一面「走得很平靜」　難忘賀一航很吵：他怕我一個人

孫生深夜「火車便當」童顏超兇妹　 激吻又捏屁股蛋全被拍

2歲娃爆料爸「有一點鳥鳥」還很臭　媽傻眼：太荒謬了...是誰教妳的？!

大阪海鮮居酒屋！滿池活魚任釣 現煮高級火鍋+炸物爽度100％

許效舜感應到賀一航很開心　「他在那邊開餐廳秀等大家」

高雄喜憨兒創作料理吃到飽！　「暖心服務」讓顧客感動淚推

怎麼把玩具丟地上？媽才唸2句... 萌娃「泛淚+癟嘴」網不捨：饒他吧

吃孫東寶！他點190元牛排普普…「下秒嚐這道」驚呆　網激推：料多真D好喝

普悠瑪翻覆3台鐵前局長不起訴！　交部：督導不周仍懲處

影／雙北7縣市今恐36度↑高溫　周六全台變天「鋒面下周二起影響4天」

拍3D超音波！4月大胎兒「比YA說HI」孕肚裡嗨翻　人夫胎夢2次：兒子很皮

普悠瑪18死尤振仲被起訴「坦然面對」　律師：不排除公開說明

端節連假必追私房景點　泰山里長張楊銘打造「繡球花」秘境

阿凡達團隊進駐世新　「4D室、虛擬室、光雕投影室」打造8層媒體大樓

媽媽的愛「40顆粽子吃到飽」　網又哭又笑：這幾天都要當正餐了

尤振仲等3人過失致死罪起訴　普悠瑪翻覆18死事件全紀錄

日商控台鐵沒做好普悠瑪保養拒賠　林佳龍：依法律途徑提訴訟

王子復仇總評韓國瑜議會分數　陳致中給鴨蛋：他說話不算話

賀一航棄化療　楊烈大腸癌15年：我從不信偏方

吃孫東寶！他點190元牛排普普…「下秒嚐這道」驚呆　網激推：料多真D好喝

治癌大突破！北榮將研發「治療性癌症疫苗」盼抑制腫瘤生長

張揚個性秒收！川普聽他訓話超過1小時　微弱反抗：美國不需要更多環保政策

Weki Meki有情認了胖到顛峰！　「1個月鏟9kg」秘訣公開

端午佳節前夕送愛心　新北電器工會免費幫弱勢汰換燈具

【廣編】遠雄左岸玩很大！夢想樂活節正式起跑

中職／高國慶邀布雷當打擊教練　布雷：不排除任何可能

NBA冠軍戰／柯瑞第9次至少30分　近20年前三節40分首人

生活熱門新聞

好心載加油男！她外套「被沾精液..

OL吃麵…他驚：脫鉤了　曝再遇..

遊地府見到過世阿公！國二女醒來..

台南嫩男開車逆向撞柱　倒車「下..

合影館粉女友！童仲彥「自爆分了..

4女躲一車住摩鐵　她看天花板愣..

周六起全台連8天雨　典型梅雨鋒..

周六起全台連7天雨　「下周鋒面..

站扶梯左邊被要求用走的　他怒回..

狂做胎夢！中壇元帥曝「無緣兒跟..

端午連假天氣出爐！一張圖看雨怎..

連吊桿車都考到！辣妹超猛4證照..

接家裡事業「收入暴漲10倍」卻..

身著小蠻腰翹臀辣裝　工讀生升老..

更多熱門

相關新聞

被逼問偷吃幾次！人妻越數越多…他臉綠了

新北市一名男子發現劉姓妻子與吳姓廠商互傳「今晚速戰速決好棒棒」等鹹濕訊息，氣得質問對方到底偷吃幾次，而劉妻也乾脆地數起來，讓他氣得提告。對此，新北地檢署認為，沒有證據可以證明劉妻、吳男有發生性關係，因此不起訴兩人。

幼兒園參訪警分局　童體驗警裝備

2小時前剛說再見！台電工人觸電亡

新北「戒菸三箭」百萬現金等你拿

海巡端午粽　關懷弱勢送「溫」情

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 金曲獎 NBA冠軍戰 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 馬如龍病危 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

穿內衣褲去沙灘　一轉身網看傻

警醉殺5歲童　民眾憤怒圍攻警局

女直播主曬「H乳」細腰！神還原娜美

好心載加油男！她外套「被沾精液」崩潰

OL吃麵…他驚：脫鉤了　曝再遇到2種作法

14歲被性侵！荷蘭少女接受安樂死

端午改運大公開！財水擺3方位　　

王金平宣布不參加國民黨內初選！

女星「比基尼掉了沒發現」全被拍

男友陳屍摩鐵「2年後就要結婚」！8年女友摸冰屍淚崩

好市多除霉神物！一噴黑垢全掉光

孫生公園「火車便當」搏鬥童顏超兇妹！愛的畫面全被拍

獨家／沛小嵐探視馬如龍：現在只有我可以進去　

人夫偷吃麵店老闆娘　在店面樓上啪啪

小鐘目睹女星和導演大吵

更多

最夯影音

更多

夫妻不吃不喝30年才買得起房子...　日本人：台灣千萬高房價只值300萬

吳宗憲憶賀一航上《玩很大》「很拚命」　老友一個個走..余天感慨：誰幫我打理後事

每個人心中都有一首梁靜茹！　《勇氣》《情歌》...你是哪一首？

柯淑勤見賀大哥最後一面「走得很平靜」　難忘賀一航很吵：他怕我一個人

孫生深夜「火車便當」童顏超兇妹　 激吻又捏屁股蛋全被拍

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面