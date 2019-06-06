▲ 端午佳節前夕送愛心，新北電器工會免費幫弱勢汰換燈具。（圖／合成照／新北市勞工局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北工會行善團近日由電器工會理事長林惠達帶領工會幹部，前往烏來福山部落，為吳奶奶更換照明設備、室內外各裝設1組扶把，讓奶奶在家中更方便移動，居家生活更有保障，減少意外的發生。

63歲的吳奶奶因中風不良於行，只能靠輪椅代步，兒子為照顧她，無法擔任全職工作，收支入不敷出，透過區公所的通報，由行善團媒合工會前往修繕。電器工會理事長林惠達特別在室內外各裝設1組扶把，並藉由扶把做復健，也更安全。

林惠達理事長感性地說，從2012年時，就開始幫助弱勢修繕水電、裝修衛浴，烏來、新店、平溪等較偏鄉的地區也都去過，趁現在身體硬朗的時候，能夠做多少算多少，施比受更有福，看到老人家開心就很滿足了。」

電器工會理事長林惠達雖已屆「從心之年」，但出身農家子弟的他，為了分擔家計，從最基層的水電學徒做起，更能感同身受弱勢家庭的困難與處境，因希望透過一技之長來幫助弱勢，對公益行善不遺餘力，也曾獲2016年新北市好人好事代表。

工會行善團今年擴大服務對象的來源，除了社會局轉介外，也透過各區公所通報需要協助的弱勢名單，經評估後，媒合工會的資源，讓民眾能夠獲得生活上的救助。行善團於端午節前夕也將至石碇區、汐止區進行個案評估，媒合相關工會進行後續施作，讓民眾能夠安心慶祝端午佳節。

勞工局長陳瑞嘉表示，工會行善團從成立至今，居家修繕家戶數共計超過150戶，很感謝工會對於行善的堅持，有很多工會平時就在行善，現在透過「新北工會行善團」的號召，未來希望有更多工會響應行善團，透過本業職能幫助弱勢族群，讓新北成為幸福美好的城市。

▲▼ 新北電器工會免費幫弱勢汰換燈具、扶把。