▲ 新北「樹林生命紀念館」6月將啟用，8日開放民眾參觀。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市第19座公立納骨塔樹林生命紀念館，6日舉行地藏王菩薩安座法會，並將於6月14日舉辦啟用典禮，6月15日正式受理民眾申請使用，由於各界詢問度相當高，新北納骨塔於啟用前，開放時間從6月8日至6月12日上午8點30分至下午4點30分供民眾參觀。



民政局長柯慶忠表示，樹林示範公墓納骨塔因塔位已滿，鄰近的土城、鶯歌及中和等區納骨塔塔位也接近滿位，要尋找適當地點興建納骨塔並不易，在樹林第六公墓內規劃興建樹林生命紀念館，除可有效利用公墓用地，並可改變公墓周邊環境，大幅紓解樹林及鄰近納骨塔塔位不足問題。

柯慶忠說，民政局於2016年開始籌設規劃興建樹林生命紀念館，新建工程共分二期，第一期規劃興建地下1層，地上3層，最大規劃櫃位2萬6000個，此次啟用1樓骨灰位5049個及牌位800座；第二期工程，規劃櫃位2萬9000個及1萬2000座牌位，並進行周邊景觀綠美化，整體完成後樹林第六公墓，將蛻變為人文生態的生命紀念園區。





民政局指出，2018年底就不斷接到民眾詢問，樹林生命紀念館何時啟用？有沒有申請資格限制，牌位、櫃位設置了多少，收費如何等問題，甚至有人常常跑到現場一探究竟，就是希望能讓先人早日落葉歸根。

這次開放參觀期間，除於6月8日至9日提供交通車接駁，並於東佳路開放雙向停車，交通管制時間為8時至16時30分，東佳路進入生命紀念館之墓區道路除機車外禁止車輛進入，啟用後6月15日至16日同樣提供接駁服務。因生命紀念館第2期工程尚在進行，仍有工程車輛進出，請民眾依現場人員指揮停放機車。

殯葬管理處提醒，樹林生命紀念館將於2019年6月15日正式開放受理民眾申請使用，骨灰位依使用層別收費2萬5000元至4萬元，牌位不分位置一律收費2萬元，如為新北市列冊之低收或中低收入戶，且為亡者配偶或四等親內直系血親，另有減免，相關資訊公告於民政局及樹林區公所網站，如仍有疑問，也可洽新北市政府殯葬管理處或樹林區公所。