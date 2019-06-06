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國姓爺「鄭成功」護北海　金山承天宮65週年海陸祈安遶境

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▲「成功」護北海岸 金山承天宮65週年祈安海陸遶境。（圖／新北市金山區公所提供）

▲ 國姓爺「鄭成功」護北海，金山承天宮65週年祈安海陸遶境。（圖／新北市金山區公所提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市金山承天宮將於8日（農曆5月6日）舉行「海陸遶境慶典」，每年都吸引各方信眾熱情參與，遶境隊伍從金包里老街一路到磺港漁港，再由漁船載神尊巡海遶境，而今年為慶祝建廟65週年，一路遶境至石門老梅地區，期盼在延平郡王鄭成功加持下，漁民出海能夠一帆風順、滿載而歸。

金山承天宮新任主任委員謝福壽表示，承天宮建於1958年，主要奉祀延平郡王鄭成功，相傳以前大陸福建南安遭逢水災，有神像頭顱隨海流漂到金山沿海被中角海防部隊以海上浮木拾回，欲劈為柴火，結果雙手因而受震裂傷，神像頭顱卻絲毫無損。神像經民眾安置於望沙埔監視廳外牆，當時只要漁民出海前膜拜神像，必定滿載而歸；後來經民眾張嬰認出神像為延平郡王鄭成功，此後居民重塑神像金身，並籌資立廟供奉迄今。

▲「成功」護北海岸 金山承天宮65週年祈安海陸遶境。（圖／新北市金山區公所提供）

金山區長陳國欽表示，為感謝延平郡王的庇佑，承天宮於每年農曆5月6日舉辦海陸遶境慶典，漁船會從磺港漁港出海，航行到當初撿到神像的位址金山中角海岸，再返回漁港。而今年更是慶祝建廟65週年，擴大遶境至石門地區，此種搭配陸上遶境，形成海陸遶境的罕見宗教文化。

磺港里長許明熙表示，海陸遶境慶典今年擴大至石門老梅地區，並於富基漁港設置紅壇，將延平郡王暫置於漁港前空地，供當地民眾信徒參拜，讓延平郡王「成功」護北海，庇祐北海岸地區漁船出海平安漁獲滿載。

▲「成功」護北海岸 金山承天宮65週年祈安海陸遶境。（圖／新北市金山區公所提供）

▲「成功」護北海岸 金山承天宮65週年祈安海陸遶境。（圖／新北市金山區公所提供）

▲「成功」護北海岸 金山承天宮65週年祈安海陸遶境。（圖／新北市金山區公所提供）

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關鍵字：新北,金山,磺港,承天宮,鄭成功

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