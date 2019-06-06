賴清德稱年改不可能恢復從前　「必要時應該做些微調」

▲前行政院長賴清德。（資料照／賴清德辦公室提供）



政治中心／綜合報導

行政院前院長賴清德5日於台灣大學進行專題演說，提到年金改革，先是否定高雄市長韓國瑜所說的「恢復18％年金」，更指出，必要的話應該做些微調。

有關於年改議題，賴清德說，若要像韓國瑜說的完全回復到從前，「我想這是不可能」，因為2016年民調，8成支持年金改革，前總統馬英九也曾宣示一定推動年金改革，年金改革社會原則上支持的，至於受影響的部分，可能未來要去調整，他也聽過許多人提起這問題，要把大家認為有受到衝擊的問題，大家坐下來仔細檢視，「必要的話應該做些微調。」

不過，韓國瑜則否認提出恢復18％年金制度，提出4點聲明否認，呼籲外界勿刻意抹黑。

賴清德以「對台灣的抱負、期許和承諾」為題，與台下觀眾闡述位來的施政想法。他說，無論是治理國家和守護台灣的能力，都勝於其他參選人，是民進黨黨內最具勝算的候選人，「當選一定用人唯才，發展經濟、壯大台灣，只有清流勝韓流，台灣免憂愁，請大家在初選民調支持他。」

另外，對於台灣區域發展平衡問題，賴清德表示，一直主張立法院要遷到中部，行政院的院本部也應該到中部，若有性質比較接近其他城市的部會，應該都要分散，例如，台南是文化首都，文化部到台南；高雄是勞工中心，勞工很多，勞動部到高雄；雲林是農業首都，農委會如果沒有辦法一整個部會移去，農委會有很多單位，性質相近的單位可到中南部，因為高鐵已經讓台灣一日生活圈，這些都不是問題。

賴清德透露，擔任行政院長時，曾經對行政院相關部會同仁調查是否願意搬到中興新村上班，結果，中央機關或地方政府有7000多人願意；他認為，行政中心在南部，經濟中心在北部，另外，未來南部有產業起來，才有辦法解決問題。