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民進黨10日執行初選民調　陳其邁拉票：唯一支持蔡英文

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▲蔡英文總統致詞時表示，「只要對得起身上穿的制服，就是英雄」。（記者沈繼昌攝）

▲蔡英文。（記者沈繼昌攝）

記者蔣婕妤／台北報導

民進黨總統初選民調將在10日至14日執行，由總統蔡英文對決前行政院長賴清德。行政院副院長陳其邁6日透過臉書表態支持蔡英文、並幫忙小英拉票，「請跟我們一起支持蔡英文總統」。

陳其邁表示，下周就要進行民進黨總統初選的民調，他要拜託所有的好朋友，Tag一個家人或好朋友，提醒她/他守在電話旁，唯一支持蔡英文，最適合帶領台灣繼續打拼的人選。

陳其邁指出，今年1月14日他和行政院長蘇貞昌進入行政團隊以來，到現在已經144天。工作以天為單位，每一日都上緊發條，與各部會一起擬定政策，督促執行，追蹤進度，為人民爭取最大福利、讓人民有感。他說，「施政成果已經慢慢浮現，無論是史上最有感全民減稅，台商回台投資超過三千億；北美事務委員會正名為台灣美國事務委員會，以及美國國會通過四大友台法案，都證明蔡英文總統的方向是正確的」。

陳其邁提及，面對是美中貿易戰的變局，又有中國大陸對台灣越來越強烈的恫嚇，蔡英文毫不畏懼，一肩扛起台灣的未來，堅定前行。

針對家鄉高雄，陳其邁說，蔡英文對高雄的建設，包括橋頭科學園區、興達港海洋科技產業創新專區、捷運黃線與捷運紅線延伸至路竹段，都是實實在在的建設高雄，他是高雄子弟，也特別有感。

陳其邁強調，改革的過程無比艱困，但落實承諾是政治家與政客最大的不同，「年金改革、追討黨產、實現平權，蔡英文總統推動的每一個改革，可能都是損失選票，以自己的政治生涯作賭注，但她是為台灣做對的事。我相信蔡英文總統是最適合帶領台灣的領導人。下周的初選民調，請跟蘇院長及我一起支持蔡英文總統」。

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關鍵字：蔡英文,賴清德,蔡賴對決

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