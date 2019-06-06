徐永明：韓國瑜把選舉當生意　沒有道德也是台灣政壇之恥

▲時代力量立委徐永明。（資料照／記者季相儒攝）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜5日和國民黨五人小組密會後，表明參選黨內總統初選的態度「Yes,I do.」。對此，時代力量立委徐永明重批，韓國瑜把選舉當生意，呼籲韓不要那麼厚顏無恥，還說若韓國瑜只想靠著一場又一場的選舉快速獲利、出賣、再獲利，「不只人格有問題，也將成為台灣政壇之恥。」

高雄市長韓國瑜5日於高雄蓮潭會館會見國民黨五人小組後，韓國瑜以「Yes, I do.」表明接受參加初選的意願，且會照規定繳交新台幣500萬元的初選作業費。

徐永明6日在臉書發文，諷刺選舉對韓國瑜來講真是一門「好生意」，從「被動」參與到現在喊出「全面配合初選」，連500萬的作業費都說「準備好」，「雖然這500萬對領2000多萬選舉補助款的韓國瑜來說，可能輕而易舉，但這也意味著背叛高雄市民的信任，踏著去年支持他的選票前往總統之路，韓國瑜真的是位狠心又殘忍的政客。」

「韓國瑜不要這麼厚顏無恥，確定要選總統就先辭職市長，同時將2000多萬的選舉補助款吐出來！」徐永明表示，假如只想靠著一場又一場的選舉快速獲利、出賣、再獲利，這不只是人格有問題，也不道德，將會成為台灣政壇之恥，「韓國瑜也不要以為這只是黨內初選就沒關係，『不要帶職參選』不分初選或大選，儘快辭職，建立正面典範才有政治家格局。」