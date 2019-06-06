王金平希望「投桃報李」　律師：但韓國瑜拿了桃子又要李子





▲韓國瑜、王金平。（合成圖／翻攝臉書、記者屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

原本表態角逐2020總統大選的前立法院長王金平，在6日上午和國民黨5人小組見面後發聲明表示，不參加國民黨內總統初選，因為與其參加奇奇怪怪的初選，不如全力勤走基層。對此，律師林智群在臉書提到，誰知道高雄市長韓國瑜「拿了桃子又想拿李子」，叫王金平情何以堪？

王金平6日上午發聲明表示，「黨中央的初選辦法，既不懸崖勒馬，也不亡羊補牢，面對各界的質疑，仍然無動於衷。對我而言，與其參加奇奇怪怪的初選，不如從今以後，全心全意勤走基層，整合各地人脈資源，團結一切可以團結的力量，做好準備，隨時因應時勢，接受黨、接受人民、接受社會的召喚，為贏回中華民國而努力。」

針對王金平不參加初選，林智群6日在臉書上表示，「王金平在去年選舉盡心盡力，三山造勢、地方派系整合上都出了力氣，他希望投桃報李，高雄市長選舉幫韓總，總統選舉韓總可以挺他。可是誰知道韓總拿了桃子又想拿李子，叫王金平情何以堪？」

網友留言稱，「是呀，韓總挺他，王金平穩上的，民進黨還用選嗎」而林智群回應，「不管王金平會不會上，要了桃子又要李子，是會讓人覺得貪心的」。其他人則表示，「不談政治立場，過河拆橋真的可惡」、「沒有王金平，光頭能當市長嗎」、「現在韓粉希望王去挺韓」、「人財兩失，真靠北了」、「當一輩子的轎夫、好慘」。