　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

王金平希望「投桃報李」　律師：但韓國瑜拿了桃子又要李子

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼韓國瑜、王金平。（合成圖／翻攝臉書、記者屠惠剛攝）

▲韓國瑜、王金平。（合成圖／翻攝臉書、記者屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

原本表態角逐2020總統大選的前立法院長王金平，在6日上午和國民黨5人小組見面後發聲明表示，不參加國民黨內總統初選，因為與其參加奇奇怪怪的初選，不如全力勤走基層。對此，律師林智群在臉書提到，誰知道高雄市長韓國瑜「拿了桃子又想拿李子」，叫王金平情何以堪？

王金平6日上午發聲明表示，「黨中央的初選辦法，既不懸崖勒馬，也不亡羊補牢，面對各界的質疑，仍然無動於衷。對我而言，與其參加奇奇怪怪的初選，不如從今以後，全心全意勤走基層，整合各地人脈資源，團結一切可以團結的力量，做好準備，隨時因應時勢，接受黨、接受人民、接受社會的召喚，為贏回中華民國而努力。」

針對王金平不參加初選，林智群6日在臉書上表示，「王金平在去年選舉盡心盡力，三山造勢、地方派系整合上都出了力氣，他希望投桃報李，高雄市長選舉幫韓總，總統選舉韓總可以挺他。可是誰知道韓總拿了桃子又想拿李子，叫王金平情何以堪？」

網友留言稱，「是呀，韓總挺他，王金平穩上的，民進黨還用選嗎」而林智群回應，「不管王金平會不會上，要了桃子又要李子，是會讓人覺得貪心的」。其他人則表示，「不談政治立場，過河拆橋真的可惡」、「沒有王金平，光頭能當市長嗎」、「現在韓粉希望王去挺韓」、「人財兩失，真靠北了」、「當一輩子的轎夫、好慘」。

ET快訊
郭台銘提八點要求：民調低於5%不得參與初選　手機民調50%
午後雷陣雨來襲！新北宜花13縣市大雨特報　南投「大雷雨警戒」
吃孫東寶他點190元牛排普普…「下秒嚐這道」驚呆　料多內行人

關鍵字：王金平,林智群,韓國瑜,國民黨,2020總統大選

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

OTT才是大問題！陳耀祥：NCC擬視聽串流專法納管

台灣美國事務委員會揭牌　蔡英文：新里程碑！台美關係更緊密

大巨蛋6萬人先上線　柯文哲：拖下去不是辦法⋯建照先拿到再講

挺小英20次從未打過招呼　高大成批蔡：把人當空氣！

王金平希望「投桃報李」　律師：但韓國瑜拿了桃子又要李子

快訊／郭台銘8點要求：納50%手機民調、3場辯論、抓出網軍

韓國瑜進入大選戰鬥模式　謝龍介承諾「一定會去花蓮造勢」

【直播】郭台銘與五人小組會面　要求比照民進黨納手機民調

蔡英文出席警大畢業典禮 ：對得起身上制服，就是英雄

索國外交部長稱百日決定是否斷交？吳釗燮掛保證：都沒問題

夫妻不吃不喝30年才買得起房子...　日本人：台灣千萬高房價只值300萬

吳宗憲憶賀一航上《玩很大》「很拚命」　老友一個個走..余天感慨：誰幫我打理後事

每個人心中都有一首梁靜茹！　《勇氣》《情歌》...你是哪一首？

柯淑勤見賀大哥最後一面「走得很平靜」　難忘賀一航很吵：他怕我一個人

大阪海鮮居酒屋！滿池活魚任釣 現煮高級火鍋+炸物爽度100％

孫生深夜「火車便當」童顏超兇妹　 激吻又捏屁股蛋全被拍

2歲娃爆料爸「有一點鳥鳥」還很臭　媽傻眼：太荒謬了...是誰教妳的？!

高雄喜憨兒創作料理吃到飽！　「暖心服務」讓顧客感動淚推

許效舜感應到賀一航很開心　「他在那邊開餐廳秀等大家」

怎麼把玩具丟地上？媽才唸2句... 萌娃「泛淚+癟嘴」網不捨：饒他吧

OTT才是大問題！陳耀祥：NCC擬視聽串流專法納管

台灣美國事務委員會揭牌　蔡英文：新里程碑！台美關係更緊密

大巨蛋6萬人先上線　柯文哲：拖下去不是辦法⋯建照先拿到再講

挺小英20次從未打過招呼　高大成批蔡：把人當空氣！

王金平希望「投桃報李」　律師：但韓國瑜拿了桃子又要李子

快訊／郭台銘8點要求：納50%手機民調、3場辯論、抓出網軍

韓國瑜進入大選戰鬥模式　謝龍介承諾「一定會去花蓮造勢」

【直播】郭台銘與五人小組會面　要求比照民進黨納手機民調

蔡英文出席警大畢業典禮 ：對得起身上制服，就是英雄

索國外交部長稱百日決定是否斷交？吳釗燮掛保證：都沒問題

慎入！飼育員幫「印度支那虎」洗澡　雙臂慘被咬斷狂噴血

OTT才是大問題！陳耀祥：NCC擬視聽串流專法納管

李秀琴／與其嘗試開箱「未知福袋」　不如選最適合的人

攜帶、郵寄粽子出入境要注意！許多國家和地區有禁限要求

6歲喵罹「鬆皮症」…全身皮膚連眼皮都鬆弛　卻奇蹟被愛上

「華為兩年內出貨沒問題」　封測業者憂：貿易戰再打下去兩敗俱傷　

【走向內閣制】賴士葆／現行憲政運作的缺失

罕見！德軍考慮派出艦艇穿越台灣海峽　加入美法行列對抗中國

快訊／川普威脅向額外3000億美元中國商品加徵關稅

睡覺被吵醒...奶喵扯開嗓狂叫抱怨　最後1秒突然斷電甜入眠

2020總統選舉追蹤調查

中美貿易戰持續升溫，台商開始準備回流，郭台銘呼籲總統應以國安等級召開安全及經濟國是會議，朱立倫則要求盡快解決廠商缺地、缺水電等問題，究竟台灣應該如何在中美貿易戰裡找到適當的位置？《ETtoday..

隆成巨乳後男客狂上門！ 她在門口貼靈符求...保佑卻招來淒慘後果

政治熱門新聞

王金平宣布不參加國民黨內初選！

韓粉罵王浩宇娘炮　和解10萬忙..

王金平不參加初選　韓國瑜嚇一跳..

韓國瑜昔批不及格今稱「議員水準..

神曲酸韓國瑜　「要是能重來我要..

7月新制！雙北公車上下車皆需刷..

韓國瑜急發3聲明：一定將王院長..

檢搜索王小姐家　謝震武點出這件..

郭台銘534字暴走控：特定媒體..

黃光芹「4點呼籲」韓國瑜：別再..

獨／小英民調翻轉賴清德大本營台..

候選人撞臉「馬英九」　網笑：你..

吳子嘉為何不爆料了？　名嘴謝寒..

陳彥博哭了！韓國瑜進影院挺紀錄..

更多熱門

相關新聞

快訊／郭台銘要求：納入手機民調、3場辯論、抓網軍

國民黨總統人選7月出爐，五人小組這兩週陸續拜會各參選人，將在6日15時拜會鴻海董事長郭台銘。郭台銘他開場就向曾永權詢問，他對於初選辦法提出的意見，是否還有被採納的可能。郭台銘強調，初選應納入手機民調50%

謝龍介承諾　一定會去韓國瑜花蓮造勢

陷入集體政治躁鬱症的台灣

王金平不參加初選　韓國瑜嚇一跳：什麼？

韓國瑜急發3聲明：一定將王院長留在黨內

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 金曲獎 NBA冠軍戰 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 馬如龍病危 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

穿內衣褲去沙灘　一轉身網看傻

男友陳屍摩鐵「2年後就要結婚」！8年女友摸冰屍淚崩

OL吃麵…他驚：脫鉤了　曝再遇到2種作法

好市多除霉神物！一噴黑垢全掉光

警醉殺5歲童　民眾憤怒圍攻警局

女直播主曬「H乳」細腰！神還原娜美

好心載加油男！她外套「被沾精液」崩潰

女星「比基尼掉了沒發現」全被拍

獨家／沛小嵐探視馬如龍：現在只有我可以進去　

端午改運大公開！財水擺3方位　　

吃孫東寶！他「嚐這道」驚呆　內行人激推

14歲被性侵！荷蘭少女接受安樂死

王金平宣布不參加國民黨內初選！

她《玩很大》走光「被後製惡搞」

孫生公園「火車便當」搏鬥童顏超兇妹！愛的畫面全被拍

更多

最夯影音

更多

夫妻不吃不喝30年才買得起房子...　日本人：台灣千萬高房價只值300萬

吳宗憲憶賀一航上《玩很大》「很拚命」　老友一個個走..余天感慨：誰幫我打理後事

每個人心中都有一首梁靜茹！　《勇氣》《情歌》...你是哪一首？

柯淑勤見賀大哥最後一面「走得很平靜」　難忘賀一航很吵：他怕我一個人

大阪海鮮居酒屋！滿池活魚任釣 現煮高級火鍋+炸物爽度100％

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面