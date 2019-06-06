王金平批「奇奇怪怪的初選」　韓國瑜：身為市長、我是被動式被徵詢

記者李唯甄、賴君欣／高雄報導

國民黨五人小組6日上午拜會前立法院長王金平，會後王金平宣布，不加入國民黨黨內初選，並批評「這是一場奇奇怪怪的初選」，對此，韓國瑜表示，自己身為高雄市長，「從頭到尾都堅持，在我特殊的情況下，我是被動式的被徵詢」，至於王院長個人對初選的想法，會再找時間跟他請益。

▲王金平宣布不參加總統黨內初選，並批評這是「奇奇怪怪的初選」。（圖／記者季相儒攝）

韓國瑜6日上午11點召開第一屆國際關係小組會議，會議開始前，他聽到王金平宣布不參加初選一事，表情相當錯愕，還反問記者「什麼？」，看起來相當不可置信，會後韓國瑜受訪時，表示自己「真的嚇了一跳」，韓國瑜提到，參選市長時，王金平幫了很多忙，尤其是三山造勢，「真的讓人動容」。

▲韓國瑜聽到王金平不參加黨內初選，表情相當錯愕。（圖／記者賴君欣攝）

巧合的是，王金平會後發出的聲明，同樣在一開頭就提到「三山造勢，九合一的熱情，在黨內同志的團結努力下，我們看到了旗海飄揚，黨魂再現」，但接著聲明又提到「然而，黨中央的初選辦法，既不懸崖勒馬，也不亡羊補牢，面對各界的質疑，仍然無動於衷。」、「對我而言，與其參加奇奇怪怪的初選，不如從今以後，全心全意勤走基層」。

對此，韓國瑜表示，黨中央通過的「特別辦法」，可能讓王金平產生其他看法，會再找時間向他表達感謝跟請益。媒體再問韓國瑜，會覺得初選辦法奇怪嗎？韓國瑜則說，「我個人從頭到尾、都堅持在我特殊的情況之下，身為高雄市市長，我是被動式的被徵詢」。

▲韓國瑜表示，自己身為市長，是「被動式的被徵詢」。（圖／記者賴君欣攝）