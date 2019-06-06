OTT才是大問題！陳耀祥：NCC擬視聽串流專法納管



▲國家通訊傳播委員會代主委陳耀祥。（資料照片／記者季相儒‎攝）



記者陳世昌／台北報導



台灣有線電視業界積極推動法令鬆綁，並反對中華電信MOD可自組頻道，NCC代理主任委員陳耀祥6日表示，有線電視與與MOD間的問題之前已討論很多，外面也炒翻天，其實OTT(串流影音)才是大問題，目前NCC內部已經開始討論，以視聽串流專法來立法納管OTT。



NCC代主委陳耀祥上任僅一周，就接連發生「大豐有線斷訊事件」、《電信管理法》通過等重大事件，他6日參加台灣通訊學會舉辦「台灣通訊論壇2019-營造我國視訊傳播公平競爭環境」時表示，《電信管理法》通過後，NCC已組成工作小組討論，初步要修的子法就有50多個，要修多久是最大的問題，NCC目前雖僅5位委員，一定會全力去推動。



由於科技的進步，通訊傳播產業在數位匯流之後，很多法令都面臨了廢止、新訂或是修正的問題。陳耀祥認為，從整個公平競爭的環境來講，不外乎是兩個問題：

一、維護市場公平、優質、良性競爭環境

二、確保消費者權益





▲數位匯流時代來臨，影音收視來源越來越多元化（圖／取自免費圖庫pixabay）



簡單來講，陳耀祥指出，不管是Cable TV也好，MOD也好，或是未來的OTT TV， NCC都是公平對待，這些平台的屬性不同，法律依據也有差異，如何進行管制的調和，是一個非常重要的議題。例如MOD本來是在《固網業務管理規則》裡來訂定，在《電信管理法》通過之後，目前已著手進行調整。



他認為，隨著科技的發展、創新應用都日新月益，在數位匯流裡彼此都會有競爭的問題，當年有線電視開放跨區新進業者，或是開放MOD可以組合頻道，都是希望構成一個良性競爭環境，創造一個更好產業環境，讓消費者獲得很多優質服務，讓消費者有自主權，這是NCC追求的目標。

陳耀祥還表示，廣電三法裡有很多規範尤其是《廣播電視法》已經相當老舊，很多地方需要修改，但要經過立法院程序是非常不容易，NCC會努力的去進行相關調整，他強調，「其中黨政軍的問題，我們不得不去處理，這部份對台灣的發展已構成或大或小的阻礙」，他透露這部份如何去修正，NCC內部一直有在討論 。