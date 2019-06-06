柯文哲嗆前瞻「一筆爛帳」　朱立倫：浪費錢是眾人皆知

▲前新北市長朱立倫出席「啟動修憲走向內閣制」座談會。（圖／記者林敬旻攝）



記者林銘翰／台北報導

高雄市長韓國瑜日前於市政總質詢時，因一席「政府過去的承諾要照做、要恢復」的言論遭解讀為是要恢復軍公教18％優存利率，台北市長柯文哲事後受訪時也說「一年省180億，可是前瞻計畫幾千億亂花，是一筆爛帳」。對此，前新北市長朱立倫6日表示，「前瞻浪費錢是眾人皆知」，不過也呼籲柯文哲針對年改提出具體看法，否則大家只會看到他的俏皮話卻沒看到內容。

韓國瑜上月29日在市政總質詢時表態要把「年金改革」改回來，引發外界解讀為恢復軍公教18％優存利率，事後則聲明聲明強調，其關注的是程序正義，從未主張恢復軍公教18%年金。柯文哲事後被問及此事則回應「年改一年省180億，可是前瞻計畫幾千億亂花，所以人家不服氣，這就是一筆爛帳。」

朱立倫表示，前瞻基礎建設浪費錢是眾人皆知，民進黨執政不力也是眾所皆知，對於年金改革他也已經提出具體看法，也希望柯文哲可以提出自己的內容或看法，否則「大家只是看到他的俏皮話，卻沒有看到具體內容」。

至於韓國瑜引發之爭議，朱立倫則澄清他有仔細聽過韓國瑜的談話內容，其中並沒有說要恢復18％。不過他相信未來年金再改革是有必要的，並強調「朱立倫已經提出非常多方案」，也希望大家不要只是提出口號，而是要有具體作法。