王金平不參加初選　朱立倫：尊重！盼他扮演很大的支持力量





▲前新北市長朱立倫。（圖／朱立倫辦公室提供）

政治中心／綜合報導

國民黨將在10日正式公布總統初選名單，前立法院長王金平6日上午和國民黨5人小組見面，隨後他發表聲明表示，不加入國民黨內初選，同時也直批初選機制不公。針對王金平不參加國民黨初選，有意角逐2020總統大選的前新北市長朱立倫表示「尊重」，希望對方在2020總統大選中扮演很大的支持力量。

王金平6日上午發聲明表示，「黨中央的初選辦法，既不懸崖勒馬，也不亡羊補牢，面對各界的質疑，仍然無動於衷。對我而言，與其參加奇奇怪怪的初選，不如從今以後，全心全意勤走基層，整合各地人脈資源，團結一切可以團結的力量，做好準備，隨時因應時勢，接受黨、接受人民、接受社會的召喚，為贏回中華民國而努力。」

針對王金平不參加初選，朱立倫6日中午接受訪問時說，「王院長是我們國民黨大老，也是前輩，大家都很尊敬他。那他做這樣的決定，我們都表示尊重，也希望未來在2020的總統大選當中，王院長能夠扮演很大的支持力量。」

至於王金平說「奇奇怪怪的初選」，那自己會不會覺得初選奇怪？朱立倫提到，既然黨中央已經定了這樣的辦法，雖然過程當中，自己有聽到很多不同的聲音跟抱怨，「但是我說過，畢竟我擔任過黨主席，我們一切要以大局為重。既然已經定案了，我們就照這樣的辦法來做，最後全黨一定要團結一致」。

另外，關於黨中央要求國民黨初選參選人簽署「不互打條款」，朱立倫強調，簽任何的條款，不如實際的作為，在這段期間，「不是互打而已啊！」還明槍暗箭重傷黨內同志，或是重傷國民黨的聲望，的確對國民黨在2020總統大選造成很大傷害。

朱立倫呼籲，絕對不要再有更多明槍暗箭，大家都要比好不比爛，推出最好、最強的候選人，「我也會全力以赴！我希望過去這段時間的努力，能夠獲得一些效果，至少大家能收斂一下，不要再有這樣的明槍暗箭。」