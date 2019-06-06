韓國瑜施政不滿意度48.9%！民進黨民調：近6成市民反對他選總統

▲高雄市議會民進黨圑最新民調，表示近6成高雄巿民不贊成市長韓國瑜參選總統。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜／高雄報導

民進黨高雄市議員6日在議會黨團辦公室召開「韓國瑜帶職參選市民調查大公開！」記者會，公布他們委託民調公司做一份有關高雄市長韓國瑜參選總統和施政滿意度調查，發現韓國瑜施政不滿意度超越滿意度，而且近6成反對韓國瑜參選總統，5成多反對韓國瑜帶職參選，甚至如果韓國瑜帶職參選，也有破6成支持罷免韓國瑜。

▲高雄市議會民進黨圑最新民調，表示近6成高雄巿民不贊成市長韓國瑜參選總統。（圖／記者洪靖宜攝）

民進黨召開記者會，標題就以「民怨纏身，有負所託」，公布委託民調公司做一份有關高雄市長韓國瑜參選總統和施政滿意度調查，民調期間是韓國瑜61凱道造勢後的2日到4日，發現韓國瑜團隊施政不滿意度48.9%，超越滿意度44.4%，而且不滿意主因就是因為市長說大話、空談，接著是跑去選總統。

而這份民調顯示，有59.6％、近6成的市民反對韓國瑜選總統，贊成的僅有36.9％。另外，反對韓國瑜帶職參選的市民高達58.1％，僅有37.5％贊成。而不贊成韓帶職參選的市民中，63.5%支持韓若帶職參選要罷免韓，不支持的27.6%。

民進黨團呼籲這份民調顯現貼近民意，多數市民已表達不滿，要韓國瑜不是留下來當市長，就是辭市長選總統。