老是被黑按鈴提告！　韓國瑜內心掙扎：我一點都不快樂

▲高雄市長韓國瑜接受郝龍斌訪問。（圖／記者賴君欣攝）

記者洪靖宜、李唯甄／高雄報導

國民黨副主席郝龍斌在廣播節目專訪韓國瑜時提到，自從韓選上高雄市長後不斷遭到抹黑，甚至連太太女兒也成為被攻擊的對象，韓國瑜說面對這些抹黑感到又好氣又好笑，但這大多數都是捏造；韓也談到，會去按鈴提到心中很掙扎，但講他有孩子（私生子）、安家費、甚至封口費，要拿出證據，「沒動作大家會以為我默認。」

郝龍斌提到韓國瑜作出「有智慧的決定」，但民進黨去年敗選後不服輸，當選後抹黑攻擊，甚至攻擊威脅太太女兒，就連小說情節都出來，還刻意放話分化國民黨，造成候選人猜忌衝突，對於被抹黑感受是如何？韓國瑜說自己面對抹黑感到又好氣又好笑，自己有宗教觀價值觀，孩子太太被抹黑確實不太舒服，每一分鐘一黑，但大多數都是捏造，自己有宗教信仰，不想讓台灣和諧被抹滅調「我寧願乾淨的輸，不願骯髒的贏」。

▲高雄市長韓國瑜接受郝龍斌訪問。（圖／記者賴君欣攝）

韓國瑜也談到，自己會去按鈴提到，心中很掙扎，天人交戰，「但講說有孩子、安家費、甚至封口費，要拿出證據，沒採取法律動作大家會以為我默認」，蔡正元指說他拿錢，事後也有道歉，大家就還是好朋友，就是因為愛與包容，「講我有孩子、安家費等要拿證據出來」，他坦言，做這些動作「我一點都不快樂」。

韓國瑜提到先前被質疑喝酒時手放哪，手當然放酒杯上，也澄清不可能帶小姐出場，韓國瑜說像是最近大家提說夫人干政，但李佳芬這段時間都在跑公益，急難救助等等，自閉症孩子，但從來不對外講，因為這是應該的，「我們有自己價值觀，做多少算多少。」