文在寅訪北歐發表「奧斯陸宣言」　提新韓半島和平倡議

▲▼文在寅總統將在挪威奧斯陸大學發表「奧斯陸宣言」，圖非本事件。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

南韓「中央日報」今日報導，文在寅總統已於6月9日前往芬蘭、挪威和瑞典三國進行為期8天6夜的訪問。青瓦台指出，這次訪問最受矚目的是總統將在挪威奧斯陸大學發表「奧斯陸宣言」，提出新的韓半島和平倡議（Initiative）。

根據報導指出，文在寅總統將於11日~13日前往挪威，並在奧斯陸大學進行演講，時間剛好與去年6月12日第一次舉辦川金會重合，此外，奧斯陸也是韓國前總統金大中於2000年12月榮獲諾貝爾和平奬的地方。

青瓦台透露，這次訪問的關鍵詞是和平、創新增長與包容國家。以往文在寅總統曾在2017年發表過「柏林宣言」，但當時北韓的挑釁事件已達到各國耐心的臨界點，因此沒有人願意相信文在寅總統所提出的兩韓和平對話和韓半島和平藍圖，如今宣言中的大部分內容都已經實現，所以文在寅總統很可能會以文金會和川金會的成果為基礎，提出新的韓半島和平倡議。目前，青瓦台已經把這次宣言命名為「奧斯陸宣言」。

發表「奧斯陸宣言」後，文在寅將在最後一站瑞典進行演講。預計藉由通過奧斯陸演講和瑞典演講，詳細介紹南韓想要推動的新韓半島和平協議理念。同時，文在寅總統還計劃在北歐國家的領先尖端產業和初創企業領域展開大行動，因此這次訪問的隨行團隊中，包含了很多韓國國內初創企業的代表性人士。

文在寅總統將在此次訪問後迎來G20高峰會和與美國總統川普訪韓後的首腦會談，屆時可能會發生韓美中日的領導人接連舉行交叉會談的情況。