館長捐款60 萬換得一聲「爸」　鄭聚然：再捐100萬叫爺爺

▲館長陳之漢先前承諾捐助南庄國中60萬元，5日依約匯款並秀出明細，為此鄭聚然表示，如再捐100萬，叫一聲爺爺。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者洪孟珍／苗栗報導

苗栗縣議員鄭聚然和館長陳之漢「喊爹叫爸」戰火看似平息，在5日館長秀出匯款明細後，互嗆「層級」往上攀升。6日上午鄭聚然說，對館長信守承諾依約捐出60萬元表示肯定，如需要在網上公開叫「爸」也會依約照做；但話鋒一轉，又對館長說「學校還缺一些設備，如能再捐100萬元，叫一聲『爺爺』都沒問題」。

館長陳之漢在5日秀出給南庄國中60萬的匯款明細後，不少網友紛紛拍手叫好，也到鄭聚然臉書留言說「還不快出來叫爸爸！」、「快出來兌現承諾」，也有看不下去的網友說「真羨慕南庄國中」、「還有許多學校也缺經費啊！」

▲館長陳之漢依約捐款60萬元，也秀出匯款明細證明。（圖／記者黃孟珍翻攝）

鄭聚然6日中午接受媒體訪問時說，對館長守承諾的行為表示讚許，既然館長那麼愛聽人叫爸爸，而南庄國小也缺經費，不如再捐100萬元，叫一聲「爺爺」都沒問題。

鄭也說，我做我該做的，人們也做人們該做的，大家互相尊重，國家才會進步，並表示已和議長及南庒鄉親合籌60萬，也同樣準備捐給南庄國中作營養午餐費用。南庄國中校長詹吉翔表示，5日已確認這筆60萬元匯入，會依規定運用在幫助弱勢學生身上，也替學生感謝有捐款的各界人士，也希望這波網路戰火能就此平息，讓學校回歸寧靜。