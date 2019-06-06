彈弓擊殺一級保護動物「朱鷺」！　陝西兩男分別被重判8、10年

▲朱鷺。（圖／翻攝自《中新網》）

大陸中心／綜合報導

陝西兩名男子因打鳥惹上牢獄之災！二人因為用彈弓擊殺了一隻白鳥然後棄屍於河道，然而，這隻白鳥竟是一級保護動物朱鷺（Nipponia nippon），兩人被當地法院認定殺害珍貴瀕危動物，分別被判監8及10年。

據《華商網》報導， 陝西省高級人民法院近日發布了5起破壞環境資源的典型案例，包括上述案件。兩名被重判男子分別姓郝和姓馮。

2016年6月1日兩人不聽村民勸阻，在銅川市耀州區用彈弓將一隻白鳥擊落至地面並帶走，後來發現白鳥有腳環且有編碼，害怕被查，於是把白鳥棄在河道。耀州區野生動物保護管理站工作人員對白鳥進行施救，但還是死亡。

經鑒定，這隻白鳥是大陸一級重點保護野生動物朱鷺，死亡原因是人為擊傷。

耀州區法院經過審理認為，馮、郝兩男的行為構成非法獵捕、殺害珍貴、瀕危野生動物罪，情節特別嚴重，判處各入獄10年和8年，並處罰金人民幣3000元（約新台幣1萬3500元）。

朱鷺又名朱䴉、紅鶴、日本鳳頭䴉，曾在大陸東北、台灣、日本、南韓和俄羅斯的西伯利亞有歷史分布的紀錄，如今大多已滅絕。大陸1981年5月經過三年的科學考察，在陝西南部的自然棲息地發現7隻僅存的朱鷺，採取保育行動，同年在日本也發現5隻朱鷺。大陸、日本與南韓皆持續進行復育朱鷺的計畫。

▲朱鷺。（圖／翻攝自《中新網》）