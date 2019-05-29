華聞快遞／北京跨國公司總部達179家　4成以上擠進世界500強企業　

▲目前在北京市的3961家總部企業中，創新型企業佔比6成以上。（圖／CFP）

《北京》跨國公司總部達179家 4成以上擠進世界500強企業

北京市跨國公司總部目前已達到179家，其中4成以上來自境外世界500強企業；此外，北京總部企業今年一季對河北投資額年增率增長23%，有3家企業在雄安新區設立了分支機構。（中新社）

《江西》第六屆「家博會」於江西南康開幕 匯聚海內外千餘名客商

中國（贛州）第六屆家具產業博覽會28日在「中國實木家居之都」江西南康開幕；來自德國、加拿大、瑞典等30多個國家的採購商以及全國各地業內人士共計千餘人齊聚，共謀家居產業發展美好未來。（中新社）

《北京》兩岸電競文化節走進北京 聚焦傳統文化當代呈現

2019海峽兩岸電競文化節傳統文化公開課27日在清華科技園舉行；傳統文化公開課作為本屆海峽兩岸電競文化節的「文化擔當」，匯聚了傳統文化研究學者、網絡遊戲從業者及在京兩岸高校學子，共同探討中華傳統文化當代呈現問題。（中新社）

《青海》安排8.29億元打造「天然林管護＋生態扶貧」

青海省林業和草原局指出，在「十三五規劃」期間，該省累計安排生態管護員勞務報酬8.29億元（人民幣，下同），透過行業政策和資金方面的傾斜、幫助扶持，為天保工程區內的貧困人口創造脫貧增收平台。（中新社）

▲青海湖沙島治沙造林。（圖／中新社）

《湖南》雙創載體不斷完善！省級雙創示範基地達64家

「2019年全國大眾創業萬眾創新活動週」28日在長沙舉行；湖南省分會場新聞發布會透露，截至目前，湖南共獲批國家級雙創示範基地4家，認定省級雙創示範基地64家。據悉，近年來，湖南堅持新發展理念，深入貫徹實施創新驅動戰略，圍繞雙創工作，已提出了20多項政策文件和30多個實施細則。（中新社）

《陝西》加工貿易產業轉移承接中心揭牌 打造「一帶一路」加工貿易基地

陝西加工貿易產業轉移承接中心落戶西安國際港務區揭牌儀式28日舉行。西安國際港務區將發揮內陸港＋自貿區的平台和政策優勢，持續招大引強，將西安港打造成承接東南沿海產業，面向「一帶一路」的加工貿易基地。（中新社）

《青海》連續19個月移動互聯網接入流量排名大陸全國第一

根據最新數據顯示，青海省在今年一季電信業務總量完成139.3億元，年增率增長81.6%；全省移動電話用戶總數達到690.2戶，年增率增長8.8%。青海省通信管理局工作人員表示，「自2017年9月起，青海省連續19個月移動互聯網接入流量全國排名第1位。」

《北京》北京城市副中心將實施千餘項目投資超1兆

北京城市副中心近兩年已安排了近500項重大項目，投資超過2000億元，今後三年將實施1000餘個重點項目，投資超過1兆；據悉，下一步大陸將提出支持副中心建設的集成創新政策。（中新社）

▲北京城市副中心。（圖／中新社）