　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

華聞快遞／廣東省對俄羅斯進出口達197.4億元人民幣　年增率增長26.5%

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼廣東廣州市。（圖／CFP）

▲廣東廣州市。（圖／CFP）

《廣東》對俄羅斯進出口達197.4億元人民幣　年增率增長26.5%

海關總署廣東分署4日指出，隨著「一帶一路」倡議穩步推進，廣東同俄羅斯的貿易往來更加密切。據海關統計，今年1月至4月，廣東省對俄羅斯進出口197.4億元（人民幣，下同），比去年同期增長26.5%，遠高於同期廣東省外貿整體增速。（中新社）

《新疆》兵團連續降低社會保險費率　4年為企業減負逾23億

新疆生產建設兵團人力資源和社會保障局4日指出，從2015年至去年底，新疆兵團持續降低社會保險費率確實為企業減負， 4年累計為企業減負23.7億元。據悉，新疆兵團自2015年以來，連續降低養老、失業、工傷保險費率，實施減負政策「組合拳」，不斷降低企業負擔，截至2018年底，累計為企業減負23.7億元。（中新社）

《陝西》去供銷合作社電子商務銷售31.78億元人民幣

陝西省供銷合作社農村電子商務發展情況新聞發布會上指出，陝西省供銷合作社電子商務發展迅速，已擁有專業電子商務公司113家；陝西省在2018年的供銷合作社系統電子商務銷售達31.78億元，年增率增長36.3%。（中新社）

《湖南》湖南迎來首批直接進口水果　將進入長沙超市、水果門店銷售

一架來自泰國的航班，載著600公斤當地榴蓮和菠蘿飛於6月4日9時30分抵長沙黃花國際機場，湖南自此迎來首批直接進口水果；待機場海關現場檢驗檢疫合格後，這批水果將進入長沙的超市和水果門店銷售。（中新社）

▲華聞快遞／廣東省對俄羅斯進出口達197.4億元人民幣　年增率增長26.5%（圖／中新社）

▲長沙黃花機場海關關員對該批進口水果進行查驗（圖／中新社）

《北京》加速推廣ETC　2020年前用戶突破1.8億

大陸國家發改委4日指出，該部門和中國交通運輸部研究制定了《加快推進高速公路電子不停車快捷收費應用服務實施方案》，希望以此提高高速公路通行效率，實現不停車快捷收費，減少擁堵、便利民眾。據悉，大陸全國高速公路電子不停車快捷收費（ETC）系統實現聯網運營始於2015年9月。（中新社）

《廣東》東莞支持台商融入粵港澳大灣區建設

東莞陸續推出一系列政策和措施，積極支持台商融入粵港澳大灣區建設。據了解，近年來，東莞積極引導和推動台資企業轉型升級，集聚台灣新興產業資源，透過推動台資企業創新發展、深化莞台經濟社會融合、搭建台資企業轉型升級平台。（中新社）

《北京》全面推進服務業擴大　開放服務貿易突破1兆人民幣

2019年京交會「北京主題日」6月1日壓軸舉行，普華永道會計事務所亞太區主席趙柏基現場發布《2019北京外商投資發展報告》；報告顯示，截至2018年底，165個國家和地區在北京設立了超過4.3萬家外商投資企業，累計實際利用外資超過1550億美元。此外，服務貿易突破了1兆人民幣，約佔大陸全國1/5。（人民日報）

《浙江》浙江省商務廳發布通知　3年內建20條高品質步行街

浙江省批發零售業改造提升暨高品質步行街建設推進會4日在浙江杭州舉行。在會上，浙江省商務廳發布浙江省推動高品質步行街建設實施方案的通知，計劃3年內建設促進消費升級、享譽國際影響的高品質步行街，形成可複製、可推廣的經驗，並推動批發零售業改造升級。（中新社）

▲華聞快遞／廣東省對俄羅斯進出口達197.4億元人民幣　年增率增長26.5%（圖／中新社）

▲浙江省批發零售業改造提升暨高品質步行街建設推進會現場。（圖／中新社）

ET快訊
情侶並肩進摩鐵最後畫面曝光！男橫躺床上女倒地「無打鬥痕跡」
80歲馬如龍病危急救中！「腸子破裂又爆敗血症」已裝上葉克膜
獨／「Yes, I do」韓國瑜表態參選！下午與五人小組會面
瑤瑤喝喜酒穿這樣！親妹現身「低胸半裸背」網驚：越來越正

關鍵字：華聞快遞,廣東,進口,出口,新疆,陝西,湖南,北京,浙江

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

揭秘「時速600公里」磁浮列車！輻射比微波爐低

小學老師黑板畫超神！靠粉筆變出油畫、山水畫　26萬網友大驚

華聞快遞／廣東省對俄羅斯進出口達197.4億元人民幣　年增率增長26.5%

亞馬遜日本「恢復華為供貨」！註解警告：操作系統仍有疑慮

SOD真上演！瘦男賊闖民宅...被女屋主強綁床上「壞壞」　淚訴：我才是受害者

貿易戰亮王牌？　發改委開座談會「建議加強稀土出口管控」

看好製造、高新技術產業　佛山邀台商「配對」搶進大灣區

像小時候到台北淘金！　珠海台協會長葉飛呈喊話「要來要快」

21歲女大生「咳半年以為是感冒」　住院5天來不及化療肺腺癌辭世

男友暴打還反鎖！她爬出6樓窗外躲避　「大」字型困在大樓外延上

楊丞琳生日會要考試！　3分30秒作答..全場一片靜默XD

賀一航「完全不知道自己會死」　白冰冰說到一半痛哭：入院才5天！

糗大！他瞞孕妻帶小三出國被抓包 行李「塞滿情趣內衣」遭岳母痛打

余天悲痛：最後一面都沒見到　賀一航病逝「好友一個一個走了」

用吸的剉冰！台中古早味飲品　「粉圓+粉粿」滿滿1杯只要50元

賀一航「生病也要繼續工作」　兒子忍淚：他最喜歡帶給大家快樂

賀一航就像爸爸一樣.. 　KID不捨：好想他繼續發長輩圖

峮峮直播跳舞「突轉身脫掉白T」　畫面太兇..吳宗憲驚呼：對了啦！

賀一航大腸癌病逝 　享壽64歲 老婆悲痛大哭

賀一航癌逝享壽64歲　 記得您給大家的歡笑..

揭秘「時速600公里」磁浮列車！輻射比微波爐低

小學老師黑板畫超神！靠粉筆變出油畫、山水畫　26萬網友大驚

華聞快遞／廣東省對俄羅斯進出口達197.4億元人民幣　年增率增長26.5%

亞馬遜日本「恢復華為供貨」！註解警告：操作系統仍有疑慮

SOD真上演！瘦男賊闖民宅...被女屋主強綁床上「壞壞」　淚訴：我才是受害者

貿易戰亮王牌？　發改委開座談會「建議加強稀土出口管控」

看好製造、高新技術產業　佛山邀台商「配對」搶進大灣區

像小時候到台北淘金！　珠海台協會長葉飛呈喊話「要來要快」

21歲女大生「咳半年以為是感冒」　住院5天來不及化療肺腺癌辭世

男友暴打還反鎖！她爬出6樓窗外躲避　「大」字型困在大樓外延上

全球併購意願創10年新高　台企可瞄準歐洲

台南市消防局長李明峯率團　參訪瑞士訓練中心

最後畫面曝...情侶並肩進摩鐵！男橫躺床上女倒地　「無打鬥痕跡」離奇死亡

18趴要回來了？　藍高層憂「挺韓」成反年改復仇者

對抗空汙如何挑口罩？　肺癌權威醫生平常都這樣做！

22歲外孫驟逝打擊太大！　馬如龍「肺腺癌惡化」友人證實：他很難過

龍山寺站上車...大媽「公公嗓」辱嗆司機！神秘ㄑ手勢狂抖挑釁　乘客氣炸

地基主愛追劇！「平板自播20min」人妻狂被騷擾：祂頭靠在我旁邊　　　　

借手機來用！偷看妹翻LINE…被說「做專題懶散」爆氣罵雙面人　網看傻

【小嫩嫩熟成記】不願妥協？那只證明你「沒有價值」：社會化強迫我生存

H版李毓芬實彈片外流！　陳香菱認了揪出「網紅經紀人」搞鬼

大陸熱門新聞

男賊闖宅被女屋主強綁床上「壞壞..

穿內衣褲去沙灘　一轉身網看傻

21歲女咳半年　住院5天肺腺癌..

一周5天狂嗑燒烤！30歲男罹大..

踮腳拿泡麵！短裙女險露「白皙翹..

床的世界、和成研發長照產品登陸

亞馬遜日本「恢復華為供貨」

攜未申報止咳水！平潭海關逮捕台..

帶小三出國…男「機場巧遇岳母」..

男約「正妹」遊西藏...見本尊..

11歲童增重10公斤：吃胖才能..

發改委建議　要加強稀土出口管控

女大生美腿一字排開　畢業照爆紅

旅遊警示剛發出　大陸公民麻州遇..

更多熱門

相關新聞

美批中大搞卸責　陸商務部反嗆

北京6月2日公布《中美經貿磋商中方立場》白皮書，指責美方在將近一年的談判中三次出爾反爾，並將談判破局的責任全部推給美方，美國貿易代表辦公室（USTR）以及財政部6月3日發表聯合聲明批評中方玩卸責遊戲；對此，大陸商務部4日表示，美方從中美貿易中獲益巨大，「吃虧」論完全站不住腳。

中美貿易戰　廣東將持續擴大開放

陸工信部計畫近期發放5G商用牌照

北京公布白皮書　陸再轟美吃相難看

廣東對科技人員給予稅收優惠

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 金曲獎 NBA冠軍戰 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 王令麟 具荷拉 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

14歲被性侵！荷蘭少女接受安樂死

男友太嗨！2女肛門「爆出粉鮑魚」狂噴血

男賊闖宅被女屋主強綁床上「壞壞」

遊地府見到過世阿公！國二女醒來才知出大事

女星大陸猛賺1.4億　返台「卡這關」錢全沒了！

澎恰恰「偷拍光碟案」　首度向女主角道歉

孫生公園「火車便當」搏鬥童顏超兇妹！愛的畫面全被拍

穿內衣褲去沙灘　一轉身網看傻

小亨堡美夢成真「賓士GLC開回去」！感謝老闆陳建州

獨／內部民調曝光！蔡英文領先賴清德2％

台體大系主任爆不倫　竄改空姐女友成績

獨／光陽推「125等級電動機車」

王彩樺跪地痛哭：無法相信賀一航過世！

女國中生遭BB彈掃射　爸淚曝兇徒動機

老闆帶去「爽一下」　男友：不去不舒服

更多

最夯影音

更多

楊丞琳生日會要考試！　3分30秒作答..全場一片靜默XD

賀一航「完全不知道自己會死」　白冰冰說到一半痛哭：入院才5天！

糗大！他瞞孕妻帶小三出國被抓包 行李「塞滿情趣內衣」遭岳母痛打

余天悲痛：最後一面都沒見到　賀一航病逝「好友一個一個走了」

用吸的剉冰！台中古早味飲品　「粉圓+粉粿」滿滿1杯只要50元

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面