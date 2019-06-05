華聞快遞／廣東省對俄羅斯進出口達197.4億元人民幣　年增率增長26.5%

▲廣東廣州市。（圖／CFP）

《廣東》對俄羅斯進出口達197.4億元人民幣 年增率增長26.5%

海關總署廣東分署4日指出，隨著「一帶一路」倡議穩步推進，廣東同俄羅斯的貿易往來更加密切。據海關統計，今年1月至4月，廣東省對俄羅斯進出口197.4億元（人民幣，下同），比去年同期增長26.5%，遠高於同期廣東省外貿整體增速。（中新社）

《新疆》兵團連續降低社會保險費率 4年為企業減負逾23億

新疆生產建設兵團人力資源和社會保障局4日指出，從2015年至去年底，新疆兵團持續降低社會保險費率確實為企業減負， 4年累計為企業減負23.7億元。據悉，新疆兵團自2015年以來，連續降低養老、失業、工傷保險費率，實施減負政策「組合拳」，不斷降低企業負擔，截至2018年底，累計為企業減負23.7億元。（中新社）

《陝西》去供銷合作社電子商務銷售31.78億元人民幣

陝西省供銷合作社農村電子商務發展情況新聞發布會上指出，陝西省供銷合作社電子商務發展迅速，已擁有專業電子商務公司113家；陝西省在2018年的供銷合作社系統電子商務銷售達31.78億元，年增率增長36.3%。（中新社）

《湖南》湖南迎來首批直接進口水果 將進入長沙超市、水果門店銷售

一架來自泰國的航班，載著600公斤當地榴蓮和菠蘿飛於6月4日9時30分抵長沙黃花國際機場，湖南自此迎來首批直接進口水果；待機場海關現場檢驗檢疫合格後，這批水果將進入長沙的超市和水果門店銷售。（中新社）

▲長沙黃花機場海關關員對該批進口水果進行查驗（圖／中新社）

《北京》加速推廣ETC 2020年前用戶突破1.8億

大陸國家發改委4日指出，該部門和中國交通運輸部研究制定了《加快推進高速公路電子不停車快捷收費應用服務實施方案》，希望以此提高高速公路通行效率，實現不停車快捷收費，減少擁堵、便利民眾。據悉，大陸全國高速公路電子不停車快捷收費（ETC）系統實現聯網運營始於2015年9月。（中新社）

《廣東》東莞支持台商融入粵港澳大灣區建設

東莞陸續推出一系列政策和措施，積極支持台商融入粵港澳大灣區建設。據了解，近年來，東莞積極引導和推動台資企業轉型升級，集聚台灣新興產業資源，透過推動台資企業創新發展、深化莞台經濟社會融合、搭建台資企業轉型升級平台。（中新社）

《北京》全面推進服務業擴大 開放服務貿易突破1兆人民幣

2019年京交會「北京主題日」6月1日壓軸舉行，普華永道會計事務所亞太區主席趙柏基現場發布《2019北京外商投資發展報告》；報告顯示，截至2018年底，165個國家和地區在北京設立了超過4.3萬家外商投資企業，累計實際利用外資超過1550億美元。此外，服務貿易突破了1兆人民幣，約佔大陸全國1/5。（人民日報）

《浙江》浙江省商務廳發布通知 3年內建20條高品質步行街

浙江省批發零售業改造提升暨高品質步行街建設推進會4日在浙江杭州舉行。在會上，浙江省商務廳發布浙江省推動高品質步行街建設實施方案的通知，計劃3年內建設促進消費升級、享譽國際影響的高品質步行街，形成可複製、可推廣的經驗，並推動批發零售業改造升級。（中新社）

▲浙江省批發零售業改造提升暨高品質步行街建設推進會現場。（圖／中新社）