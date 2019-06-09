「軍隊以前跟國民黨一起」　蔡英文：現在大家一起守衛台灣

▲蔡英文。（資料照／記者李毓康攝）



政治中心／綜合報導

總統蔡英文兩個月前赴嘉義基層走訪，親近當地居民在大樹下開講說明國防政策，她說過去軍隊跟國民黨一起，但自民進黨開始執政之後，大家溝通合作，一起守衛台灣。

這段畫面透過臉書粉專「空軍士官蔡學良死亡真相」曝光。蔡英文說，國防要做好，軍隊要保護台灣，「以前軍隊和民進黨比較不親，他們以前跟國民黨一起 ，現在民進黨又回來執政，大家溝通合作，我們一起同心守衛台灣」。

蔡英文表示，現在當兵的都是們自己的孩子，國家會好好的照顧他們，一個月有三萬多塊的薪水，另外還有戰鬥加給，如果還沒上大學就去當兵，軍事訓練意可以讓他們繼續唸書，這些孩子也不會學壞。

蔡英文指出，用兩三年的時間把國防做好，現在國家有些高端武器也是自己研發，美國也很支持台灣。

而在下鄉走訪宣傳國防政策後，國人也相當關心兩岸關係，擔心恐引發戰爭，蔡英文也在臉書對表示，「我堅持國家主權寸土不讓，台灣才能維持台灣民主自由的現狀。反對一國兩制，確保國家主權，就像我們守護家人一樣，不能打折扣。」

另外，蔡英文也提到，要大家反制錯假訊息，尤其是當來自外部的力量，試圖干擾台灣的民主，侵蝕我們的自由時，絕對不能默不作聲。

蔡英文強調，守護主權、保障國家安全、捍衛民主與自由的生活方式，「就是我身為總統的責任，也是保護我們下一代孩子安全最好的方式。」

針對蔡英文稱「以前軍隊跟國民黨一起」、「和民進黨比較不親」的說法，總統府發言人丁允恭回應，總統是陳述過去戒嚴體制下黨國對軍隊的控制，對政黨有偏向性，許多黨外或民進黨人士當兵都有差別性的待遇，這是歷史的事實；而如今軍隊國家化，能無黨無私守護中華民國台灣。和我們同心，「我們」當然說的是「台灣人民」；而國防部對此則是沒有評論。