美擬售台108輛M1A2艾布蘭戰車　路透：恐激怒北京加劇貿易戰

▲M1A2艾布蘭戰車。（圖／達志影像／美聯社）

記者錢玉紘／綜合報導



4名知情人士透露，美國準備對台軍售，項目包括108輛M1A2艾布蘭戰車、1240枚反坦克飛彈等與其他武器，價值超過20億美元（約台幣632億）。《路透社》報導分析，隨著中美之間的貿易戰升溫，這樣的舉動可能「激怒北京」。

《路透社》獨家報導指出，4位不願具名的知情人士指出，這項可能的軍售已經已非正式通知的方式送交美國國會。一名負責管理外國軍售的國務院發言人表示，在正式通知國會之前，美國政府不會對潛在或是正在進行中的軍售轉移做出評論。

軍售項目包含108輛M1A2艾布蘭戰車，價值超過20億美元；409枚標槍公司與洛克希德馬丁公司（Raytheon Co and Lockheed Martin Corp）製造的標槍飛彈，價值約1.29億美元（約台幣40.4億元）；1240枚拖式反坦克飛彈，價值約2.99億美元（約93.7億元台幣）；250枚刺針便攜式防空飛彈，價值約2.23億美元（約70億元台幣）。

川普貿易顧問那法若（Peter Navarro）曾於今年3月，川普訪問俄亥俄州利馬（Lima）的武器工廠前夕，在《紐約時報》的一篇專欄中指出，美國可能對台灣販售坦克等武器。那法若對於中國一向保持鷹派態度。

報導指出，台灣一直想要更新現在的美國製戰車庫存，例如M60巴頓戰車（M60 Patton），而美國是台灣的主要武器供應國。

大陸國防部長魏鳳和2日於新加坡香格里拉對話會上警告美國，不得干涉台灣已擠南海的安全糾紛，「如果有人膽敢把台灣從中國分裂出去，中國軍隊別無選擇，必將不惜一戰，必將不惜一切代價，堅決維護祖國統一」。美國防部代理部長夏納翰（Patrick Shanahan）則在演講時表示，「侵蝕其他國家主權以及那些讓人懷疑中方意圖的行為都必須停止。」