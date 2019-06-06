　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美擬售台108輛M1A2艾布蘭戰車　路透：恐激怒北京加劇貿易戰

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼2017年4月美韓軍事聯演,M1A2戰車,M1A2艾布蘭主力戰車。（圖／達志影像／美聯社）

▲M1A2艾布蘭戰車。（圖／達志影像／美聯社）

記者錢玉紘／綜合報導

4名知情人士透露，美國準備對台軍售，項目包括108輛M1A2艾布蘭戰車、1240枚反坦克飛彈等與其他武器，價值超過20億美元（約台幣632億）。《路透社》報導分析，隨著中美之間的貿易戰升溫，這樣的舉動可能「激怒北京」。

《路透社》獨家報導指出，4位不願具名的知情人士指出，這項可能的軍售已經已非正式通知的方式送交美國國會。一名負責管理外國軍售的國務院發言人表示，在正式通知國會之前，美國政府不會對潛在或是正在進行中的軍售轉移做出評論。

軍售項目包含108輛M1A2艾布蘭戰車，價值超過20億美元；409枚標槍公司與洛克希德馬丁公司（Raytheon Co and Lockheed Martin Corp）製造的標槍飛彈，價值約1.29億美元（約台幣40.4億元）；1240枚拖式反坦克飛彈，價值約2.99億美元（約93.7億元台幣）；250枚刺針便攜式防空飛彈，價值約2.23億美元（約70億元台幣）。

川普貿易顧問那法若（Peter Navarro）曾於今年3月，川普訪問俄亥俄州利馬（Lima）的武器工廠前夕，在《紐約時報》的一篇專欄中指出，美國可能對台灣販售坦克等武器。那法若對於中國一向保持鷹派態度。

報導指出，台灣一直想要更新現在的美國製戰車庫存，例如M60巴頓戰車（M60 Patton），而美國是台灣的主要武器供應國。

大陸國防部長魏鳳和2日於新加坡香格里拉對話會上警告美國，不得干涉台灣已擠南海的安全糾紛，「如果有人膽敢把台灣從中國分裂出去，中國軍隊別無選擇，必將不惜一戰，必將不惜一切代價，堅決維護祖國統一」。美國防部代理部長夏納翰（Patrick Shanahan）則在演講時表示，「侵蝕其他國家主權以及那些讓人懷疑中方意圖的行為都必須停止。」

ET快訊
常說「喔」不禮貌！聊天4個語氣一秒惹怒對方　難怪會被封鎖
廢到看不下！大學生直接點名「這位YouTuber」希望他關頻
一畢業領40K！他接家裡事業「收入漲10倍」　當1年小老闆卻

關鍵字：軍售,路透社,艾布蘭戰車

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美擬售台108輛M1A2艾布蘭戰車　路透：恐激怒北京加劇貿易戰

氣勢延續！美股三大指數繼續漲　道瓊指數收高上揚207點

快訊／美國準備對台軍售626億！路透社：國會已收到通知

最後留言「這男的好怪」！她約陌生大叔開房間　3小時後慘成裸屍

差點！直徑16米小行星「2019KA4」　剛以時速2萬公里掠過地球

短跑女將「出櫃」遭鄉親羞辱！安危堪憂...愛侶離去　狠媽：已斷絕母女關係

誤墮色情陷阱被騙錢　星國青年報警謊稱付贖金救父母

「1噸冰毒」破紀錄！黑市價值174億　日警埋伏海邊突襲查獲

烏警喝醉槍殺5歲童！民眾暴怒「圍攻警局」狂丟催淚彈：高層出來面對

川普向葬儀社租4輛賓士…2天花2900萬　比買新車還貴

夫妻不吃不喝30年才買得起房子...　日本人：台灣千萬高房價只值300萬

吳宗憲憶賀一航上《玩很大》「很拚命」　老友一個個走..余天感慨：誰幫我打理後事

每個人心中都有一首梁靜茹！　《勇氣》《情歌》...你是哪一首？

2歲娃爆料爸「有一點鳥鳥」還很臭　媽傻眼：太荒謬了...是誰教妳的？!

孫生深夜「火車便當」童顏超兇妹　 激吻又捏屁股蛋全被拍

柯淑勤見賀大哥最後一面「走得很平靜」　難忘賀一航很吵：他怕我一個人

怎麼把玩具丟地上？媽才唸2句... 萌娃「泛淚+癟嘴」網不捨：饒他吧

許效舜感應到賀一航很開心　「他在那邊開餐廳秀等大家」

和五人小組密會結果出爐 韓國瑜：Yes,I do！

27歲男「酒測值0.74」載2妹自撞 火光飛速腰斬電線桿！車成廢鐵

美擬售台108輛M1A2艾布蘭戰車　路透：恐激怒北京加劇貿易戰

氣勢延續！美股三大指數繼續漲　道瓊指數收高上揚207點

快訊／美國準備對台軍售626億！路透社：國會已收到通知

最後留言「這男的好怪」！她約陌生大叔開房間　3小時後慘成裸屍

差點！直徑16米小行星「2019KA4」　剛以時速2萬公里掠過地球

短跑女將「出櫃」遭鄉親羞辱！安危堪憂...愛侶離去　狠媽：已斷絕母女關係

誤墮色情陷阱被騙錢　星國青年報警謊稱付贖金救父母

「1噸冰毒」破紀錄！黑市價值174億　日警埋伏海邊突襲查獲

烏警喝醉槍殺5歲童！民眾暴怒「圍攻警局」狂丟催淚彈：高層出來面對

川普向葬儀社租4輛賓士…2天花2900萬　比買新車還貴

陸版《請回答1988》女主角爆是她！　網傻眼：男主角千萬別找我歐霸

媽祖指示：郭台銘、蔡英文運勢最順　王世堅神同步籤詩剖析柯文哲

周六開始全台連8天雨　賴忠瑋：偏「典型梅雨鋒面」下周二起影響台灣

美擬售台108輛M1A2艾布蘭戰車　路透：恐激怒北京加劇貿易戰

泫雅「繽紛小花髮夾」洗版小紅書　簡單4步驟完成溫柔小姐姐LOOK

韓粉罵王浩宇娘炮和解要10萬　道歉求饒「剛出社會存款才3萬」

氣勢延續！美股三大指數繼續漲　道瓊指數收高上揚207點

《迷の音：高雄，重來》神曲酸韓國瑜　小編唱「要是能重來我要選其邁」

快訊／花蓮近海突一晃！03:27發生4.5地震　最大震度4級

外籍男友撞車「騎車不是我」　女大生遭彈飛2公尺外排水溝亡　

隆成巨乳後男客狂上門！ 她在門口貼靈符求...保佑卻招來淒慘後果

國際熱門新聞

警醉殺5歲童　民眾憤怒圍攻警局

14歲被性侵！荷蘭少女接受安樂..

史上最大規模　日警查獲1噸冰毒

3歲童滿口蛀牙　害他差點失明

即／美國準備對台軍售626億元..

最後留言：他好奇怪　她慘成裸屍

保險套數量分「3、6、12」？..

索羅門：百日內決定是否與台斷交

2款iPhone淘汰！iOS ..

3萬年前「幼獅乾屍」宛如睡著

小行星2019KA4　時速2萬..

川普向葬儀社租賓士　比新車還貴

出櫃短跑女將遭鄉親羞辱！安危堪..

醫暴力摘胎盤　她嚴重出血休克亡

更多熱門

相關新聞

即／美國準備對台軍售626億元！

有知情人士透露，美國準備銷售20億美元（約新台幣626億元）的戰車和武器給台灣。但如今美中貿易戰正熾，此舉很可能激怒北京當局。

川普狂怒中東　「增1500兵駐守」拋70億軍售

慧眼看天下／台灣保證法闖關　美國會再次挺台

黃奎博／《台灣保證法》能推翻美國「一中政策」？

《台灣保證法》通過　美國為小英助攻？

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 金曲獎 NBA冠軍戰 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 馬如龍病危 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

穿內衣褲去沙灘　一轉身網看傻

警醉殺5歲童　民眾憤怒圍攻警局

好心載加油男！她外套「被沾精液」崩潰

14歲被性侵！荷蘭少女接受安樂死

女直播主曬「H乳」細腰！神還原娜美

孫生公園「火車便當」搏鬥童顏超兇妹！愛的畫面全被拍

即／女大生騎車載男友　車禍1死1傷

端午改運大公開！財水擺3方位　　

摩鐵男女雙屍　現場發現可疑粉末

準到爆！和12星座交往「哪裡最累」

醫曝「中8點↑症狀」＝身體出毛病

遊地府見到過世阿公！國二女醒來才知出大事

半年檢舉攤販412次　攤主嘆「趕盡殺絕」

聊天常用這2字一秒惹怒對方

3公斤王錦蛇重傷哭泣　獸醫師嘆

更多

最夯影音

更多

夫妻不吃不喝30年才買得起房子...　日本人：台灣千萬高房價只值300萬

吳宗憲憶賀一航上《玩很大》「很拚命」　老友一個個走..余天感慨：誰幫我打理後事

每個人心中都有一首梁靜茹！　《勇氣》《情歌》...你是哪一首？

2歲娃爆料爸「有一點鳥鳥」還很臭　媽傻眼：太荒謬了...是誰教妳的？!

孫生深夜「火車便當」童顏超兇妹　 激吻又捏屁股蛋全被拍

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面