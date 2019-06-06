快訊／美國準備對台軍售626億！路透社：國會已收到通知

▲根據陸軍規劃，若順利購入M1A2戰車，將取代現有的M60A3。（圖／記者林健華攝）

記者柯沛辰／綜合報導

有知情人士透露，美國準備銷售20億美元（約新台幣626億元）的戰車和武器給台灣。如今美中貿易戰正熾，此舉很可能激怒北京當局，導致衝突進一步升級。

根據《路透社》報導，4名知情人士未獲授權談論此事，因此要求匿名。他們透露，美國行政部門已經非正式地知會國會這項軍售案，銷售內容包括108輛M1A2艾布蘭戰車（Abrams），價值約20億美元，以及反坦克彈藥。

報導指出，台灣一直有意更新現有的美國戰車，其中包括M60巴頓坦克（Patton）。

▲美韓軍演中登場的M1A2戰車。（圖／達志影像／美聯社）

今年4月，我國防部送至立院的預算解凍說明中提到，陸軍「銳捷專案」對美採購M1A2戰車，預計109年至117年洽美軍購置新型戰車。其中，戰車所需120公厘砲彈、拖運板車將一併採購，以解決M1A2不符現行一般道路、運輸困難的問題。

當時有軍方官員指出，我國向美採購的108輛新型戰車，為M1A2系列中的M1A2X，屬於M1A2sepV3戰車改款後的外銷型，預計部署於北部地區的裝甲旅，強化北部及大台北地區的反登陸戰力。

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