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阿基師做菜高標準！美味關鍵是「油」　阿基師料理秘密大公開

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得意的一天 。（圖／品牌提供）

▲阿基師出席「在家下廚趣 美味好油食光」活動，以得意的一天五珍寶健康油，示範兩款經典料理。（圖／得意的一天提供，以下同）

生活中心／台北報導

現代人健康意識抬頭，越來越多人慢慢習慣在家料理，知名主廚阿基師日前出席得意的一天活動分享做菜好吃的秘密，除了食材新鮮、用心掌握火侯，油品也扮演非常關鍵的靈魂角色，「如果發煙點220℃以上，煎煮炒炸都合適。」他透露「得意的一天」系列食用油皆是他廚房必備清單。

炎炎夏季，來點清爽、開胃的料理提振食慾，阿基師擔任得意的一天「在家下廚趣 美味好油食光」活動主廚，示範兩道菜，盤盤美味香氣四溢，令人垂涎，吸引許多主婦瘋狂寫筆記，終於有新菜可以端上桌囉！

得意的一天 。（圖／品牌提供）

▲現場民眾反應熱絡，期待阿基師用得意的一天五珍寶健康油做出美味料理。

首先出爐的「XO醬百合銀杏炒蘆筍」作法精緻，依照阿基師食譜一步步來，料理新手也很容易成功，阿基師更不藏私分享小撇步：撕除的蘆筍外皮，可用熱水微滾10分鐘取出，用外皮湯汁入菜來提升鮮甜味，而蘆筍經過「得意的一天五珍寶健康油」油炸，在悶炒時更不易軟爛，吃在嘴裡清脆可口。

第二道「蜜汁干燒子排」雖然備料比較繁複，但香甜風味超下飯，婆婆媽媽的私房食譜就靠這一味！阿基師說，小排骨以米酒、醬油交互醃漬10分鐘入味，再用得意的一天五珍寶健康油以180℃中高溫油炸， 阿基師特別提醒，排骨必須清炸，不需沾粉，才可以突顯排骨肉和得意的一天五珍寶健康油，兩者交織的油香感，試吃民眾也大讚，果然是六星級水準：「油香不離肉，肉鮮不離口！」

蜜汁干燒子排食譜線上看

得意的一天 。（圖／品牌提供）

▲阿基師示範兩道料理，全程使用得意的一天「五珍寶健康油」。

得意的一天 。（圖／品牌提供）

▲「蜜汁干燒子排」備料較繁複，但風味下飯深受現場試吃民眾喜愛。

說到油炸物或烤物，熱騰騰咬下去那瞬間真的超棒，決定要忌口的人也抵擋不住那美妙的滋味！但想要在家裡自己動手做，像是炸春捲、蔥油餅、炸雞等，不只備油鍋費時，又擔心吃進滿口油膩，整個廚房油膩不好清理，食物放冷後還有陣陣油耗味，實在很難下嚥。  

阿基師每天都需要起油鍋做料理，這次示範料理全用得意的一天「五珍寶健康油」，主要是因為不易起油煙，且五珍寶是由葵花油、芥花油、橄欖油、葡萄籽油及玉米油調和而成，油質透亮能提供營養的優質脂肪酸比例，而同品牌的得意的一天純葵花油、芥花油也有一樣安定不起油煙的特點。

得意的一天 。（圖／品牌提供）

▲「五珍寶健康油」發煙點220℃以上，煎煮炒炸都合適，且符合美國心臟協會建議的4：8：1完美脂肪酸比例。

得意的一天為全台銷售第一食用油，是許多家庭愛用品牌，五珍寶健康油符合美國心臟協會建議的4：8：1完美脂肪酸比例，提供人體最需要的優質脂肪酸，榮獲國際級SQF最高等級認證、國家健康認證，經動物實驗證實，有助於降低血清中總膽固醇，用專業的精煉技術成就美味健康。

XO醬百合銀杏炒蘆筍食譜
蜜汁干燒子排食譜

ET快訊
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關鍵字：得意的一天,五珍寶,阿基師

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