病患醫美手術後昏迷死亡　房東不滿變「凶宅」索賠敗訴

▲病患在醫美診所裡昏迷，送醫後不治，房東認為房子變成凶宅，向診所提告索賠。（圖／示意圖／翻攝自免費圖庫pexels）

記者楊佩琪／台北報導

台北市一名謝姓女房東不滿將房子出租給醫美診所後，一名病患在術後昏迷不治死亡，讓她的房子變成凶宅，房價減損2000多萬，向診所及醫師提告求償。台北地方法院法官認為，該病患被宣告死亡的地點在長庚醫院，並非在謝女出租的屋內，不能認定為凶宅因此駁回謝女的訴訟。

謝姓女子主張，她在2015年間，將位在3樓的房子出租給一生技公司開醫美診所，未料一名邱姓病患在診所內進行手術後昏迷不治死亡，使得她的房子被貼上可疑發生非自然死亡事件「凶宅」的標籤，導致房價減損2036萬7000元，向生技公司及醫師提告求償100萬元。

生技公司方面則認為，病患在手術後昏迷，當下診所便將病患緊急送至長庚醫院救治，但經搶救後不治，死亡地點並非在診所內，且謝女未舉證房屋成了凶宅，也未舉證實有受到損害，難認索賠有理。

法官認為，所謂的「凶宅」，指得是曾發生兇殺或自殺致死情勢的房子，但從救護紀錄及急診病例資料可見，病患送到醫院時，仍有血壓、脈搏，經醫師施以CPR急救無效後，始宣告死亡，因此病患並非在診所內死亡，謝女的房子便無法認定為凶宅，且謝女未舉證有何減損情形，因此駁回謝女的訴訟，全案可上訴。

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