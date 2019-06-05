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民調持續下滑...黨內人士憂：韓國瑜贏初選、輸大選

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▲▼郭台銘、朱立倫、王金平、韓國瑜、周錫瑋。（合成圖／ETtoday資料照）

▲郭台銘、朱立倫、王金平、韓國瑜、周錫瑋。（合成圖／ETtoday資料照）

記者徐政璿／台北報導

國民黨總統人選7月出爐，簡稱為「五人小組」的國民黨中央提名協調小組這兩週陸續拜會各參選人。在高雄市長韓國瑜的要求下，五人小組5日中午私下會晤，韓國瑜喊出「Yes, I do」，其他一切尊重黨中央。五人小組也預計在6日下午拜會鴻海董事長郭台銘，應郭的要求，會面全程公開，預料郭也將強烈建議黨中央納入手機民調。

國民黨在5月中確立初選日期之後，就由五人小組徵詢各參選人的意願以及民調方式。黨內人士分析，雖然韓國瑜民調持續居於領先地位，但幅度已經縮小，從黨內的滾動式民調來看，郭台銘已漸入佳境的趨勢，雙方差距原本超過10%，已經拉近至5%~8%。

在韓國瑜6月1日凱道大造勢成功後，可以看出韓國瑜幾乎囊括9成的軍公教選票，催出2014年對國民黨失望的選民，但黨內人士憂心，這些都是鐵桿深藍，造勢效果沒辦法外溢到淺藍、經濟藍的族群，韓國瑜若只在軍公教的同溫層徘徊，中間選民將漸漸流失，這是國民黨最不想看到的。

此外，在韓國瑜卡在「市長」身份顯得尷尬的情況下，黨內也有部分期待已轉移到郭台銘身上。與韓國瑜不同的是，郭台銘除了頻頻下鄉走入基層外，也積極利用社群與年輕人互動，當然他也希望黨中央能夠比照民進黨納入手機民調，呈現更真實的民意。

「五人小組現在非常頭痛」，黨內人士透露，從民調上來看，韓國瑜確實是目前總統人選的第一把交椅，但自從韓5點聲明後，爭議卻接連爆發，包括韓國瑜的答詢跳針，與故交黃光芹之間的口角、高雄縣前縣長楊秋興的出走，都讓韓國瑜支持度遭打擊；接下來6個月的總統大選是一場長跑，在韓國瑜民調持續走下坡的情況下，只怕他贏了初選，最後卻讓國民黨輸了大選。

根據國民黨初選時程，6月10日公布總統初選參選人名單、6月14日舉辦座談會，6月23日至7月4日舉辦國政願景電視發表會，7月6日至7月14日間舉行民調，7月15日公佈民調結果，7月28日在全代會正式提名總統候選人。

▼高雄市長韓國瑜 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲韓國瑜 。（圖／記者洪靖宜攝）

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