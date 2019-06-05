加速推廣電子收費系統「通行費多5%優惠」　2020年用戶將破1.8億

▲收費站開通貨車的ETC專用車道。（圖／中新社）

大陸中心／綜合報導

為了提高高速公路通行效率，大陸國家發改委和交通運輸部近日共同制定《加快推進高速公路電子不停車快捷收費應用服務實施方案》。據悉，大陸全國到2019年12月底的ETC（電子收費系統）用戶數量將會突破1.8億人，實現快速收費的效率達到90%以上。

據了解，隨著內蒙古、黑龍江、廣西、新疆併入ETC聯網區域，大陸的ETC系統在2015年9月28日也正式實現，除了海南、西藏兩省以外的全國互通。大陸國家發改委指出，雖然推廣了ETC之後，社會和經濟效益明顯增加，但部分地區的ETC系統功能和應用領域相對單一，服務質量和服務水平有待提高。

▲大陸加速推廣ETC，實現不停車的快速收費方式，藉此減少交通壅塞的困擾。（示意圖／記者季相儒攝）

方案內容顯示，到2020年前，將實現高速公路收費站ETC全覆蓋的目標，預計用戶數量突破1.8億。不僅如此，未來也要求，加速ETC基礎服務設施建設的投入，藉此提升收費站ETC專用車道比例。

方案中指出，從2020年1月1日起，將統一按「車型」收費，確保不會增加貨車通行費的總負擔；同時，封閉式的高速公路收費站入口將同步實施「不停車稱重檢測」，藉此提高貨車通行的效率。另外，為了鼓勵車輛使用ETC，將實現車載裝置免費安裝一優惠，若非人為損壞，就由發行方免費更換；同時，更給予ETC車輛5%以上的通行費優惠。